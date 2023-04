Cortes do Bolsa Família: ministro afirma que vão até final do ano

Os cortes do Bolsa Família têm causado grande preocupação nos beneficiários que, mesmo sabendo que o programa voltaria a ser pago com algumas novidades, não esperavam uma medida tão drástica por parte do Governo Federal.

Tais beneficiários têm se surpreendido ao notarem que, de fato, a medida foi colocada em prática e, ao que tudo indica, não tem uma data específica para ser finalizada.

Segundo Wellington Dias, que atua como chefe do Ministério do Desenvolvimento Social, os cortes representam um procedimento de averiguação que se tornou muito necessário, diante do número de irregularidades que foram identificadas nos repasses do Bolsa Família.

Sendo assim, todos os dados inseridos no Cadastro Único pelos beneficiários passaram a ser checados minuciosamente, com o único intuito de acabar com as fraudes.

Os cortes do Bolsa Família tiveram início no começo do ano, oficialmente | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os cortes do Bolsa Família serão feitos pelo menos até o final de 2023

Para reduzir as suspeitas de fraudes e, também, o número de pagamentos indevidos, o ministério acima citado não só criou o conceito de cortes no Bolsa Família como, também, pediu para que os beneficiários que estivessem tendo acesso ao dinheiro de forma indevida saíssem de forma voluntária deste programa.

E isso sem citar os bloqueios, que realmente estão acontecendo, e assim devem seguir até o final do ano, pelo menos.

Wellington Dias ainda reforça que o número de fraudes que acabou sendo identificado foi muito maior do que a quantidade esperada: somente em 2022, entre os meses de maio e outubro, o Governo Federal identificou pelo menos 5 milhões de beneficiários cadastrados como famílias unipessoais, o que inevitavelmente foi motivo para muitas suspeitas em relação às informações inseridas no Cadastro Único.

Mesmo havendo a suspeita de fraude, porém, o cidadão ainda pode provar que de fato vive em situação de vulnerabilidade social e precisa dos repasses do programa Bolsa Família. e, para isso, deve atualizar suas informações dentro do Cadastro Único e, ainda, comparecer a um CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) o quanto antes.

Vale lembrar, inclusive, que o beneficiário que não se submeter a esses processos, estando sob suspeita de fraude, poderá ficar sem seu benefício por aproximadamente dois meses.

Pelo menos um milhão de pessoas já foram retiradas do programa

Desde que os cortes do Bolsa Família tiveram início, 1,5 milhão de pessoas já foram retiradas do programa, por estarem com inscrições irregulares.

Há quem recebia mais de R$ 6 mil por mês, por exemplo, e ainda assim solicitava os repasses.

Por outro lado, há famílias que de fato são elegíveis para esse programa social mas, ainda assim, não estão recebendo os valores. E o Governo Federal já está trabalhando para beneficiá-las: existem, por sinal, 12 mil funcionários do governo que estão em busca desses novos beneficiários.

