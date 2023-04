Seguro-desemprego: como solicitar o benefício no segundo semestre?

Para quem trabalha como CLT sabe que o seguro-desemprego é um dos assuntos e temas mais importantes entre os benefícios trabalhistas pela Consolidação de Leis Trabalhistas no Brasil. Pois é um pagamento aos trabalhadores que são demitidos sem a justa causa, durante um prazo determinado.

O seguro-desemprego é um dos mais importantes benefícios trabalhistas existentes no Brasil. Trata-se de um pagamento, feito aos trabalhadores que são demitidos sem justa causa, durante um período determinado.

Esse benefício é totalmente fiscalizado pelo Ministério da Economia e custeado pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) que também custeia alguns outros benefícios como por exemplo, o abono salarial que é pago anualmente.

O banco responsável em fazer esse pagamento do benefício do seguro-desemprego é a Caixa Econômica Federal. Vamos ensinar abaixo como fazer a entrada no pedido e quem tem o direito e quais são os valores, confira!

Confira as regras de cada solicitação. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem pode receber o seguro-desemprego?

São todos os trabalhadores formais, domésticos, trabalhadores da pesca profissional durante o período do defeso e pessoas resgatados de condições análogas à de escravidão. Porém, cada uma dessas categorias precisa atender as condições do governo federal, e são:

Dispensado sem justa causa

Estar desempregado quando do requerimento do benefício

Não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e da

sua família;

sua família; Não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada,

com exceção do auxílio-acidente e pensão por morte

Solicitação do seguro-desemprego

Muitos brasileiros possuem a dúvida de quantas vezes pode solicitar esse benefício, e sim, pode ser solicitado mais do que uma vez, porém cada vez que fizer a solicitação as regras mudam, então fique atento:

1ª solicitação do seguro-desemprego

A primeira solicitação pode acontecer com pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação.

2ª solicitação do seguro-desemprego

A segunda solicitação pode acontecer com pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação.

3ª solicitação do seguro-desemprego

A terceira solicitação pode acontecer a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações.

Valor do benefício

O valor é variavel, ou seja, conforme a quantidade de meses que o trabalhador exerceu a atividade, mas o valor de cada parcela do seguro-desemprego sempre oscila entre R$ 1.302 (atual valor do salário-mínimo) e pode ir até R$ 2.230,97.

Lembrando que o seguro-desemprego nunca pode ser menor que o piso nacional, ou seja, nunca pode ser menor que o valor do salário-mínimo.

