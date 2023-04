ANATEL anuncia mudança: troca de operadora será diferente

Não é de hoje que os criminosos buscam uma única falha para aplicar golpes. A portabilidade é uma norma que surgiu há mais de 10 anos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com isso é possível migrar de operadora, endereço, etc. Sem a necessidade de alterar o número de telefone. Com isso é possível migrar caso seja necessário sem perder a lista de contatos e semelhantes. Muitas pessoas usaram isso para o bem, outras para o mal. Por isso, algumas mudanças vão acontecer e essa prática será feita de uma maneira um pouco diferente e com mais segurança.

Anatel anuncia mudanças nos telefones

Mais de 60 milhões de transferências foram realizadas com sucesso. A mudança começou desde esta última segunda-feira, 24, e deverá se estender por tempo indeterminado. A fim de dificultar as fraudes na modalidade, agora será um pouco mais difícil realizar a migração sem alterar o número de telefone.

Visto que alguns clientes reclamaram que a prática estava sendo feita sem a autorização do dono do número. Isso proporcionou que muitos criminosos realizassem a prática e com isso milhares de vítimas surgiram.

E o crime funcionava da seguinte maneira: os criminosos tomavam posse do número da vítima, e através disso recuperavam contas do Facebook, Instagram, etc. Não era raro encontrar páginas ou contas com muitos seguidores.

Embora a modalidade proporcione uma maior liberdade aos clientes, precisou ser alterada para que fosse feita da maneira correta. Portanto, agora o serviço irá contar com uma espécie de segurança em dois fatores. Tal como ocorre no Facebook e Instagram.

Será possível realizar a migração, entretanto, o dono do telefone deverá autorizar. E por ser algo de extrema importância, o titular possui 30 segundos para confirmar. Caso contrário, voltará para o início do procedimento.

E o que isso muda?

Então, a mudança irá gerar mais segurança e liberdade aos clientes. Ao saberem que não irão ter seus números roubados, visto que haverá segurança em dois fatores e via SMS. É possível ver a aprovação da portabilidade através do SMS.

A ação irá começar aos poucos, iniciando por Goiás e seguindo para as demais regiões do Brasil. Espera-se que de maneira gradual em breve todo o país esteja protegido com essa tecnologia.

Portanto, é válido lembrar que todas as ações feitas possuem como intuito principal promover a segurança aos usuários e com isso garantir uma excelente experiência em telecomunicações.