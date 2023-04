Auxílio de R$ 800; que tem direito e como se inscrever agora?

Boa notícia! O Governo Estadual lançou um novo auxílio de até R$ 800. Milhares de pessoas já se inscreveram e espera-se que muitas pessoas sejam beneficiadas. O prazo para cadastro é até o dia 25 de abril e pode ser feito apenas por este grupo de brasileiros. O auxílio não é voltado para todos os brasileiros, apenas para uma classe específica. Entenda como funciona o programa e quem tem direito.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Auxílio de R$ 800 é pago aos brasileiros

Os brasileiros que moram no Rio Grande do Sul podem ter acesso ao auxílio emergencial. O benefício é voltado apenas para os gaúchos. O cadastro deve ser feito até o dia 25 de abril através do site oficial do Governo do Estado.

Apenas os Microempreendedores Individuais (MEIs) têm acesso ao benefício. Visto que dentre a classe, apenas os empreendedores da área de alimentação, eventos e alojamentos poderão receber o benefício. Visto que eles foram os mais afetados pela pandemia da covid-19.

As inscrições foram abertas no último dia 10 de março. Entretanto, como o grupo é seleto, nem todos tiveram acesso. Entretanto, em tão pouco tempo mais de 11 mil cidadãos realizaram o seu cadastro.

Antes do benefício ser liberado os cidadãos vão passar por uma análise. Com isso, o Governo irá fazer uma varredura no banco de dados e verificar se o cidadão possui ou não direito. O resultado será divulgado no dia 20 de maio.

Ademais, os brasileiros interessados que estiverem dentro dos requisitos estipulados podem conseguir ter acesso através do portal oficial da prefeitura do Estado. Ademais, é válido lembrar que todos os detalhes devem ser consultados mediante as regras preditas pelo órgão gestor.

Como se inscrever e para que serve?

O primeiro passo é ir até o site oficial do Governo Estadual. É válido lembrar que apenas os MEIs e trabalhadores desempregados das áreas terão acesso ao benefício de R$ 800. Lembrando que é uma parcela única, e não um valor recorrente.

Portanto, basta ir no site oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ir até Auxílio Emergencial Gaúcho. Verifique os setores disponíveis e abra o requerimento. É válido lembrar que a meta é que mais de R$ 107 milhões sejam repassados para os demais empreendedores.

O intuito do benefício é amenizar os danos causados pela covid-19 na vida dos empreendedores e trabalhadores brasileiros. Espera-se que até nos próximos dois anos hajam mais e mais benefícios e auxílios voltados para a área em questão. Ademais, estando dentro dos requisitos destacados é possível se cadastrar no programa.