Empréstimo para negativado: trabalhador CLT pode pedir?

Às vezes as contas apertam ou há apenas a necessidade de quitar uma dívida pontual, nesses momentos, surge a necessidade de realizar um empréstimo, entretanto, vários brasileiros estão com o nome negativado e isso pode acabar atrapalhando o processo para conseguir o empréstimo. Mas mesmo que seja um pouco difícil, ainda é possível fazê-lo, portanto, confira quais as opções que há para pessoas que trabalham sob o regime CLT e como solicitá-lo.

Trabalhador negativado pode conseguir um empréstimo caso ele seja CLT?

Embora seja difícil, é possível que alguém que esteja com o nome sujo possa conseguir realizar um empréstimo. A dificuldade ocorre por conta que se a pessoa está inadimplente, as chances dela não pagar outra conta são grandes. Por conta disso, há uma modalidade bastante usada que são os empréstimos pessoais.

Mas como citado, nele há um grande risco da empresa que forneceu o empréstimo ficar no prejuízo, por isso, as taxas de juros são altas, para compensar esse risco que há durante toda a operação. Por isso, ao optar por um empréstimo pessoal, é importante ficar atento aos juros que serão praticados.

Além disso, é importante verificar se a instituição financeira que você irá usar, está devidamente credenciada no Banco Central. E antes de fechar qualquer contrato, verifique qual será o CET, isto é, Custo Efetivo Total.

Quais outras maneiras que um negativado pode conseguir dinheiro emprestado?

É comum que os trabalhadores realizem o empréstimo usando o seu saldo no FGTS como garantia, mas essa modalidade de empréstimo é bastante perigosa, uma vez que ao optar pelo saque-aniversário, é preciso desabilitar o saque-rescisão, então caso o empregado seja demitido, ele não poderá sacar o valor na ocasião.

Também há como optar pelo empréstimo que desconta o dinheiro diretamente na conta de energia, para isso, é preciso ter uma conta de energia no nome do titular da casa, para que a operação seja realizada. Lembrando que nessa modalidade os juros também costumam ser altos, portanto, só vale a pena fazê-lo caso seja algo de extrema necessidade.

Por último, há a antecipação da restituição do Imposto de Renda, com ela, é possível obter antes o dinheiro que iria receber quando os lotes começassem a ser pagos. Para fazê-lo, é preciso provar que o trabalhador possui valores a receber e de maneira análoga aos casos anteriores, é preciso verificar as taxas de juros, que nas modalidades citadas, costumam ser altas.

