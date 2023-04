Você também usa o SUS: descubra os serviços DE GRAÇA que ninguém conhece

No dia a dia de qualquer brasileiro, até mesmo aqueles que usam planos de saúde privados, o SUS está presente, embora poucos notem. Entretanto, é fato, que se o Sistema Único de Saúde fosse extinto, ele faria muita falta para os brasileiros. Oferecer serviços como consultas, vacinas e transplantes de órgãos. Um fato que poucos sabem é que ele é universal, ou seja, qualquer pessoa pode fazer uso deles. Portanto, confira todos os serviços que o SUS oferece de graça.

O SUS foi de suma importância durante a pandemia da Covid-19

Durante a pandemia da covid-19, que infelizmente levou a vida de várias pessoas, o mundo contemplou o quão importante é o Sistema Único de Saúde para todos os cidadãos. Por intermédio dele, todos que precisaram de atendimento conseguiram, além das vacinas, que foram compradas por intermédio do Sistema.

E isso ocorreu por intermédio do Programa Nacional de Imunização, com ele, os brasileiros recebem todas as vacinas obrigatórias de maneira gratuita. Além disso, é possível verificar o valor máximo de um medicamento, isto é, quanto a farmácia pode comprar pelo remédio de interesse do usuário.

Mercado e restaurantes

Sim, até mesmo nesses ambientes é possível encontrar o SUS no meio, por intermédio da Vigilância Sanitária é realizada a fiscalização acerca da qualidade e validade de todos os alimentos, para evitar que os comércios comercializem alimentos em más condições de consumo.

A água também é potável devido ao SUS

O SUS também realiza uma espécie de regulação no sistema hídrico, para ter certeza que a água que chega nas torneiras dos brasileiros estará em boas condições. Atualmente, há uma legislação sobre o assunto, que indica os parâmetros padrões de distribuição de água.

Segurança nas viagens

E quando algum cidadão realiza alguma viagem, nacional ou internacional, o SUS é o responsável por intermédio da Vigilância Sanitária a fiscalizar todas as normas, a fim de identificar as vacinas tomadas pelos turistas, evitando que haja a incidência de surtos ou epidemias causadas por doenças regionais.

Meditação

Outra novidade é que o SUS possibilita até mesmo que os usuários tenham a sua disponibilidade serviços de meditação, ela é usada como meio de terapia alternativa, que é baseada em conhecimentos tradicionais, como meditação, ioga e outras práticas.

Banco de leite

Por fim, o SUS é detentor de um dos maiores bancos de leite de todo o mundo, atualmente, há 221 bancos e 186 postos de coleta. Toda mulher pode efetuar a doação de leite, caso ela esteja saudável. Isso é de suma importância para a saúde e o crescimento de todos.

