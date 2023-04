Aprenda como ganhar dinheiro colocando o CPF na nota fiscal

Boa parte dos brasileiros ainda não sabe, mas é possível ganhar dinheiro por meio de uma atitude muito simples. Aliás: não só ganhar um dinheirinho a mais, mas também desfrutar de alguns benefícios destinados unicamente a quem adota tal atitude.

E essa atitude nada mais é do que simplesmente inserir o CPF em cada nota fiscal: isso dá aos brasileiros o acesso a desconto em alguns impostos e a prêmios milionários que são sorteados frequentemente, por exemplo. Além, claro, do resgate em dinheiro propriamente dito.

Trata-se de algo que realmente pode render uma grana extra e, portanto, quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, melhor!

E é justamente sobre essa prática extremamente vantajosa que esse artigo se trata.

Vale frisar, ainda, que ao inserir seu CPF nas notinhas a fim de ganhar dinheiro, o cidadão também estará ajudando o Governo Federal no combate à sonegação fiscal, tendo acesso a vantagens que variam de acordo com o estado em que reside.

Há estados, por exemplo, em que essa atitude rende descontos no IPTU, assim como o direito à participação em sorteios de prêmios que podem acumular R$ 1 milhão.

Existem diversas oportunidades de ganhar dinheiro por meio das atividades do dia a dia | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como, exatamente, é possível ganhar dinheiro por meio da nota fiscal

Um exemplo claro do que foi citado acima diz respeito à Secretaria de Fazenda que, especificamente no estado de São Paulo, liberou mais de R$ 58 milhões no último dia 17 (segunda-feira). Sendo que cada centavo desse dinheiro estava ligado às compras feitas pelos brasileiros e aos respectivos cupons fiscais a elas atrelados. O período apurado foi o mês de dezembro de 2022.

Desse montante, aproximadamente R$ 28 milhões irão justamente para quem incluiu o CPF nas notas, na hora de comprar algo. É importante reforçar, porém, que somente quem está com suas obrigações fiscais em dia poderá ganhar esse dinheiro, sendo que o acesso à quantia de direito é feito pelo aplicativo Nota Fiscal Paulista.

Como uma pessoa pode saber se terá direito a algo

Para saber se pode ganhar dinheiro seguindo essa estratégia, e qual seria o valor em si, o cidadão deve acessar o aplicativo acima citado para checar as informações.

Caso ainda não tenha cadastro, poderá fazê-lo de forma muito rápida.

Outro ponto importante a ressaltar diz respeito ao fato de que as quantias que ficaram disponíveis em março de 2022 devem ser resgatadas ainda este mês, abril. Mas nem todos os estados brasileiros participam dessa iniciativa.

Dos 27, somente 15 oferecem ao cidadão a possibilidade de incluir o CPF nas notas de suas compras, incluindo Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Por fim, quem tiver dúvidas mais específicas, como quais são todos os benefícios ofertados pelo Governo Federal dentro desse contexto, deve consultar a Secretaria da Fazenda do estado em que mora.

