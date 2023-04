VALE FEIRA de R$ 250 foi aprovado; como receber?

O Governo Federal sempre está tentando auxiliar ainda mais a população brasileira, sobretudo, aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E por conta disso, nos próximos meses pode ser criado um benefício chamado vale feira, que irá auxiliar a população a conseguir comprar mantimentos para o mês. A importância de um benefício do tipo ganhou bastante ênfase durante o período pandêmico, confira como deve funcionar e quem deve recebê-lo.

Quem deve receber o benefício?

Como se trata de um benefício social, provavelmente, apenas aqueles que estiverem inscritos no CadÚnico deverão ter direito e claro, observando as regras que ainda serão criadas. Provavelmente, irá solicitar que haja uma renda per capita máxima de até ½ salário-mínimo, para que o beneficiário tenha direito ao vale feira.

Além disso, para permanecer no CadÚnico é preciso que todas as informações estejam atualizadas, o prazo que cada pessoa tem para efetuar essa atualização é a cada 2 anos, ou então, quando ocorrer alguma mudança drástica na renda familiar. Por isso, é sempre importante ficar atento a esses detalhes, para evitar ser retirado do programa.

De maneira análoga aos demais benefícios sociais, quem deve ter prioridade para recebê-lo serão aquelas famílias que a chefe seja uma mulher. Isto é, quando ela é a única responsável pelo provento da família.

Quando o projeto entrará em vigor?

O projeto citado foi criado pelo deputado José Nelto (PP-GO), ele decidiu redigir o PL 1084/22 que cria o vale-sacolão, para os cadastrados no CadÚnico. E o intuito do benefício será a compra de alimentos para as famílias.

A medida se fez necessária após a pandemia, onde o número de famílias em situação de extrema pobreza aumentou, mesmo com os auxílios disponibilizados pelo Governo Federal, muitas pessoas ainda permanecem em uma situação grave de pobreza.

“Em virtude disso, é de suma importância a adoção de medidas que visem ofertar alimentação adequada à população, fornecendo ao menos o essencial, para que o consagrado direito à vida digna seja preservado”, salientou o autor. Contudo, é de suma importância entender que o projeto foi aprovado, todavia, ainda precisa passar por várias outras comissões e ser aprovado nas duas casas. Caso não haja modificação alguma, ele irá para as mãos do presidente Lula, ele pode assinar o PL ou não.

Agora o que resta aos brasileiros é esperar e ver quando o projeto irá virar de fato uma Lei e ajudar ainda mais as famílias brasileiras a saírem de uma situação tão precária de renda.

