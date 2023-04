Atualização ajudará as pessoas CIUMENTAS no WhatsApp

O WhatsApp é um aplicativo que, como todos nós sabemos, está sempre em busca de aprimorar suas funcionalidades. E, agora, as pessoas ciumentas poderão se beneficiar com as novidades da plataforma.

Aliás: cada novidade é pensada cuidadosamente, a fim de que a experiência de todos os usuários se torne ainda mais completa e agradável. E a última novidade anunciada, especificamente, tem gerado curiosidade em muita gente.

Trata-se basicamente de uma nova permissão, para que o acesso ao aplicativo aconteça através de vários dispositivos de uma única vez, evitando que ele tenha que ficar conectado somente a um celular central, por exemplo.

Esta funcionalidade foi pensada com base nos diversos pedidos feitos pelos próprios usuários, que fazem uso do WhatsApp em mais de um dispositivo e querem mais praticidade nesse processo: agora, não existem mais limitações.

Pessoas ciumentas podem ter o WhatsApp como aliado | Imagem: Rachit Tank / unsplash.com

Como as pessoas ciumentas poderão se beneficiar dessa novidade do WhatsApp

É, de fato, um sonho se tornando realidade: poder acessar o WhatsApp em dispositivos simultâneos, sem que ele precise ser desconectado de um ou de outro. E, também, sem que ele precise estar de fato ativo no dispositivo principal.

Aliás: é extremamente importante reforçar que, mesmo com essa novidade sendo tão boa, ela não elimina a necessidade do uso de um aparelho principal que, no caso, é o smartphone do usuário.

O WhatsApp precisa obrigatoriamente estar instalado nele, de modo que possa ser “replicado” em outros dispositivos.

Porém, ainda é preciso ter um pouco de calma…

Esta nova funcionalidade realmente é uma ótima novidade para pessoas ciumentas, que poderão ter o WhatsApp de seus companheiros logado em seus computadores, por exemplo. Mas, de modo geral, o lançamento dessa função ainda não aconteceu de forma oficial, para todos os usuários.

E não são poucas as pessoas que estão à espera de que isso aconteça. Afinal, mesmo tendo que fazer login em cada dispositivo a ser usado, não deixa de ser uma imensa praticidade ofertada pela empresa Meta, dona do aplicativo.

Por enquanto, é preciso pagar pela atualização

As pessoas ciumentas (e muito curiosas) que quiserem utilizar essa nova funcionalidade só conseguirão fazer isso se forem usuárias do WhatsApp Beta. Mas só isso não basta.

Para entrar na lista dos “felizardos” que farão os testes é preciso pagar por uma assinatura, sendo essa a porta de entrada para ter acesso às últimas atualizações em primeira mão.

Já quando estiver liberada para o público em geral, tal funcionalidade ficará visível no próprio menu do app, sendo necessário clicar em “Vincular um dispositivo” para logá-lo a um computador, por exemplo.

Após o clique, será gerado um QR Code, que deverá ser lido para que o novo dispositivo de fato seja conectado.

Outro ponto interessante relacionado a essa atualização diz respeito ao fato de que será possível utilizar um PIN ou a biometria para conseguir acessar conversas privadas.

