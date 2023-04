Benefício NOVO pode mudar a vida de quem está aposentado

O Governo vive criando medidas que possam viabilizar ainda mais a democratização do acesso a vários setores pelos mais vulneráveis e agora é a vez dos aposentados receberem um benefício que podem mudar a vida deles, trata-se do programa ‘Voa Brasil’, que irá proporcionar passagens aéreas por apenas R$ 200, para algumas pessoas, entre elas, os aposentados. Confira tudo sobre o programa e como será possível viajar o Brasil todo pagando tão pouco.

Quem pode se inscrever no programa?

Até o momento, o que se sabe é que o programa irá ser destinado para alguns grupos de pessoas, principalmente, aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, quem estiver inscrito no CadÚnico poderá usufruir dos benefícios que há no programa social em questão. E um dos critérios para permanecer no cadastro único, é atualizar todas as informações a cada dois anos.

Além desses, outro grupo de pessoas que serão beneficiadas pela medida será os estudantes que conseguiram financiamento pelo Fies. Além de funcionários públicos e segurados do INSS. Isso tudo irá ajudar bastante o mercado aéreo brasileiro, que a depender do período, vive em bastante crise.

O projeto em questão está sob a administração do ministro de Portos e Aeroportos e o principal propósito dele é permitir que até mesmo as pessoas mais pobres possam ter acesso aos aeroportos.

Como o projeto será viabilizado?

O projeto terá viabilidade pois segundo estudos, em períodos com pouco movimentos nos aviões, cerca de 1/5 dos assentos não são ocupados pelos passageiros. Então, por intermédio desse programa, tanto a empresa aérea ganharia quanto o passageiro também. Tendo a possibilidade de conhecer outros locais do Brasil.

O programa quer conceder pelo menos 12 milhões de passagens por ano, assim, iria haver uma compensação na ociosidade de voos que há atualmente. Portanto, o valor de R$ 200 por passagem só seria disponibilizado em períodos mais vagos, excluindo assim meses de grande movimento, como dezembro, janeiro, fevereiro, junho e julho.

Sobre o programa, ainda há bastante dúvidas, além de que ele precisa ser aprovado. E algumas regras também precisam ser esclarecidas, como por exemplo, se haverá passagens internacionais ou apenas nacionais. Mas algo já está praticamente decretado e não alegrou a todos, isto é, que por ano, apenas 4 passagens serão disponibilizadas para cada usuário. Mas isso será para manter o fluxo normal das operações e permitir que todos os interessados possam viajar pelo valor citado.

