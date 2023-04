ATENÇÃO COMPRADORES! Shein emite novo alerta para os brasileiros

Uma notícia que saiu recentemente e que gerou polêmica está nos assuntos debatidos até hoje, A empresa chinesa de moda, a Shein, pegou todos de surpresa ao compartilhar que fechou uma parceria totalmente estratégica com o Governo Federal Brasileiro. E com essa parceria foi tomada algumas medidas com a intenção de melhorar a qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Entretanto, essa notícia veio dentro de um cenário ao qual a empresa está passando por um debate sobre a taxação dos seus produtos e isso está causando discussão e divisão de opiniões.

Empresa chinesa fechou parceria com o Governo Brasileiro. Imagem: jcomp / FreePik

Essa colaboração afirma que vai trazer benefícios diretos aos brasileiros além de impulsionar a economia do país, que no momento está buscando novas formas de arrecadação para financiar essas iniciativas como por exemplo, o aumento do maior programa social do Brasil que é o Bolsa Família para R$ 600,00, além de pagamentos extras no valor de R$ 150,00 e R$ 50,00 e também a reajuste do salário-mínimo.

Na última quinta-feira (20) teve um acordo fechado onde decidiu que a Shein vai iniciar a produção dos seus produtos no nosso país, e assim terá uma maior fiscalização por parte do governo além de estar contribuindo na economia do nosso Brasil. A empresa também afirmou que irá se comprometer para abrir uma fábrica no Brasil e vai gerar em torno de 100 mil empregos.

A esperança é que até o ano de 2027, ao menos 85% dos produtos vendidos pela empresa Shein no Brasil sejam totalmente produzidos aqui em nosso país. Esse anúncio foi feito por Fernando Haddad, Ministro da Fazenda. Afirmou também que essa parceria vai ser um novo impulso para a economia.

Brasil adotará o imposto digital

Fernando Haddad, também complementou em seu anunciou que recentemente o governo decidiu que irá adotar um imposto digital para a taxação de produtos que resultem nas compras maiores que US$ 50. Fernando Haddad disse que essa medida foi tomada visando principalmente em incentivar o consumidor de qualquer tipo de imposto ao comprar, enquanto essa tributação será feita pela empresa, sem repasse desses custos adicionais ao consumidor.

Essa iniciativa surgiu para poder incentivar as empresas a quererem produzir seus produtos no Brasil, e assim, consequentemente, vai gerar mais emprego para as pessoas impulsionando o setor produtivo.

É um assunto que ainda está em grande debate pois tem muitas divisões de opiniões e, principalmente, o medo do consumidor sair prejudicado com essa mudança e taxação.

