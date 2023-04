Mulheres, mães e solteiras, receberão R$ 1.200 do governo em maio?

O famoso programa Bolsa Família voltou a ser pago oficialmente no início do ano, ocupando o lugar do Auxílio Brasil, e veio repleto de novidades ligadas aos seus valores, às suas regras e ao benefício como um todo. Porém, não são poucas as pessoas que esperam pelo pagamento de R$ 1.200 (ou seja, em dobro) para as mulheres que são mães solteiras.

Aliás: muitas pessoas já estavam aguardando por esse valor nos meses de março e abril e, como não o receberam, estão com dúvidas sobre se ele será repassado em maio.

E a notícia, para esse público, não é das melhores: o Governo Federal já fez declarações alegando não ser a favor desse pagamento, e nem mesmo tem falado sobre o assunto. E há um motivo muito simples para esse posicionamento.

Ocorre que, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, as mulheres que são mães solteiras não precisam de um Bolsa Família em dobro, uma vez que esse benefício possui vantagens extras, que antes não existiam.

Por exemplo:

O programa paga R$ 600 para cada família, e em junho começará a repassar R$ 142 por pessoa por meio do Benefício de Renda de Cidadania;

Famílias cujas crianças tenham até 6 anos estão recebendo R$ 150 a mais (por criança), por meio do Benefício Primeira Infância;

Também em junho, começará a ser repassado R$ 50 para cada mulher grávida ou para cada membro familiar entre 7 e 18 anos, por meio do Benefício de Renda Variável.

Benefício em dobro para mulheres já tem parecer do governo | Imagem: Pexels / pixabay.com

O que se sabe sobre o pagamento dobrado para mulheres que são mães solteiras, portanto

O Governo Federal afirma que, juntos, todos os valores acima citados praticamente correspondem aos R$ 1.200, inclusive para mulheres que criam seus filhos sozinhas, o que torna o repasse de um auxílio duplo dispensável.

Mas, por outro lado, existem deputados que pensam diferente, e inclusive já sugeriram alteração na Medida Provisória ligada ao Bolsa Família, como forma de beneficiar ainda mais as mães solo.

Como todos os processos ligados às MPs, portanto, ainda existem os momentos de análise e de votação, para que, enfim, as famílias possam saber se o benefício em dobro realmente será pago.

Não se trata de uma ideia totalmente nova

Cabe lembrar, ainda, que o pagamento em dobro para as mulheres que são mães solo e vivem em situação de vulnerabilidade social não é uma ideia nova.

Ela surgiu em 2020, quando o Auxílio Emergencial passou a ser pago para a população, e continuou a existir durante os repasses do programa Auxílio Brasil, que esteve em vigor durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal).

Uma vez que não houve nenhum repasse nesse sentido, as mulheres que fazem parte desse contexto, e até mesmo os demais beneficiários, de modo geral, seguem aguardando um novo posicionamento do governo.

