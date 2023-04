ANTENA DIGITAL de graça do governo: como se inscrever

Como é de conhecimento de todos, a população que é inscrita no CadÚnico possui vários benefícios e um deles pode até proporcionar que as famílias assistam televisão com o sinal digital. Trata-se do kit de antena digital que o governo está distribuindo, a fim de garantir a democratização do acesso das famílias ao novo sinal. Uma vez, que em breve, o sinal que é emitido para as antigas antenas parabólicas não irá mais existir, entenda

Qual a finalidade do kit antena digital?

O Kit Antena Digital é uma solução que o governo achou para conseguir disponibilizar para as famílias o acesso à canais em suas televisões, uma vez que o sinal analógico será trocado pelo sinal digital, então, quem possui antenas parabólicas não irá mais conseguir fazer uso dos canais.

Portanto, antes que a parabólica se torne obsoleta, o governo está distribuindo para os beneficiários do CadÚnico esse kit antena digital, o kit possui vários itens que irá permitir que as pessoas vejam televisão em alta definição, a saber, os itens presentes são:

Corpo da antena;

Conversor digital;

Fonte de alimentação;

Cabo RCA;

Varetas e suporte;

Parafusos, porcas e arruelas;

8 metros de cabo;

Controle remoto.

Para receber o kit, é preciso que a família esteja inclusa no CadÚnico e possua equipamentos antigos em pleno funcionamento, contando com o receptor e a parabólica. Mas as famílias que não têm equipamentos, também podem solicitar outro. Lembrando que no momento, apenas as capitais brasileiras ou municípios com mais de 500 mil habitantes terão direito.

Veja também: Bloqueios no Bolsa Família para maio já foram confirmados?

Como solicitar o kit de antena digital?

Para solicitar o kit basta apresentar o Nis e o CPF. O processo pode ser feito online no site Antenado ou por ligação, discando o número 0800 729 2404. Mas como salientado anteriormente, é preciso que a pessoa esteja cadastrada no CadÚnico, que é a porta de entrada para os programas sociais do governo.

Após ter realizado a solicitação do kit, o pedido será analisado, caso seja aceito, o titular deve agendar o recebimento do kit antena digital por intermédio do site ou do telefone que foi informado. Caso a pessoa não consiga a gratuidade mas tenha interesse em adquirir o produto, ele pode facilmente ser achado em lojas de construção ou de eletrônicos.

Por fim, o kit antena digital garante que haja a devida democratização e o acesso ao conteúdo audiovisual para todas as famílias. Por isso, é de suma importância que elas tenham acesso ao kit.

Veja também: SAIU a lista de quem receberá o Bolsa Família em maio