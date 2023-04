AMEAÇAR outras pessoas no trabalho resulta em demissão por justa causa?

O primeiro ponto é necessário entender o que significa demissão por causa justa, por mais que todos os trabalhadores escutam sobre isso é preciso dizer que esse tipo de demissão é quando a empresa dispensa um funcionário que comete algo grave, conforme diz a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Quando ocorre a demissão por justa causa é quando acontece um desligamento que é no artigo 482 da CLT, ou seja, é uma demissão quando o funcionário adota um comportamento imoral durante a atividade do serviço.

Ou seja, qualquer falta de respeito vai passar por uma análise da empresa e assim vai decidir como punir esse funcionário com a permissão de poder aplicar a demissão por justa causa em situações graves.

E se por acaso for demissão justa causa o trabalhador vai encerrar o contrato com a empresa e vai perder muitos direitos rescisórios.

Demissão por justa causa

É um tipo de demissão que todo funcionário teme ao receber porque o funcionário é desligado da empresa quase sem nenhum direito e isso invalida todos os anos que trabalhou. Lembrando que a demissão por justa causa se encaixa em casos que são considerados graves por parte do trabalhador.

Quem direcionada essa decisão e punição é a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ou seja, ação faltosa da parte do funcionário que prejudique a empresa sobre se tornar grave, já as faltas leves podem ser uma penalidade menor.

O empregador é o responsável por analisar essa gravidade, e assim que for decidido o funcionário deve ser comunicado formalmente e no momento em que souber da infração, caso isso não ocorra o mesmo pode invalidar a motivação do desligamento como justa causa.

Tudo precisa estar documento, é uma responsabilidade do empregador provar a motivação da demissão com justa causa e mostrar a causalidade. Se caso a punição for aplicada sem provas ou ainda fora do tempo devido da ocorrência o funcionário pode recorrer a decisão.

Ameaça pode gerar justa causa?

A demissão por justa causa conforme mostra a CLT é somente aplicada mediante a algum ato faltoso considerado grave, e esses atos estão descritos na lei. Ou seja, um tipo de ameaça pode sim se enquadrar como falta grave e isso pode gerar demissão por justa causa.

Além dessa gravidade, é preciso considerar a atualidade e a imediação do ato, e toda falha deve acompanhar provas.

