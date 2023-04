Inteligência artificial demora 24 HORAS para mostrar quem será sua alma gêmea

A inteligência artificial (ou somente IA, para os mais íntimos) tem surpreendido as pessoas no mundo todo, uma vez que, cada vez mais, apresenta soluções práticas, rápidas e inteligentes para diversas questões do cotidiano e da vida de cada um.

Trata-se de uma tecnologia que evoluiu a tal ponto que, agora, é capaz de até mesmo mostrar para uma pessoa qual é a sua alma gêmea verdadeira.

Aliás… Não é exagero afirmar que cada ser humano tem seu “par perfeito”, e que ele está em algum cantinho do mundo. Mas a boa notícia é que, atualmente, por meio da IA, é muito mais fácil encontrá-lo.

E isso acontece por meio do site The Psychic Lover, que já é extremamente popular em países como o Canadá e os Estados Unidos, e mostra a alma gêmea de determinada pessoa por meio da criação de retratos.

Retratos esses que, por sua vez, são criados com base nas melhores ferramentas de inteligência artificial, de modo a apresentar os melhores resultados.

Mas, claro: a pessoa interessada em fazer essa descoberta tão emocionante precisa fazer sua parte, pagando aproximadamente US$ 30 para se inscrever e fornecendo informações que serão solicitadas pelo site.

A inteligência artificial está sendo útil até mesmo no amor | Imagem: Priscilla Du Preez / unsplash.com

A inteligência artificial que cria o retrato da alma gêmea de cada pessoa

Para de fato poder mostrar a imagem da alma gêmea de cada inscrito, o site The Psychic Lover exige que algumas informações sejam fornecidas, como idade (lembrando que a pessoa deve ser maior de idade), sexo e orientação sexual, por exemplo.

Tudo é muito simples:

Após fornecer as informações, o usuário deve aguardar que a inteligência artificial faça o seu trabalho. E, então, terá à sua frente o retrato de sua alma gêmea, junto a um detalhado relatório explicando diversas coisas sobre essa pessoa ideal, como os traços de sua personalidade.

E, o melhor: ao que tudo indica, a plataforma realmente funciona!

Diversas pessoas que já fizeram o teste e se permitiram utilizar essa inteligência artificial para viver uma paixão afirmam que o resultado foi muito preciso. Inclusive, esses usuários hoje se relacionam com pessoas que de fato são muito parecidas com aquelas retratadas.

Uma nova forma de encontrar o amor

A plataforma The Psychic Lover tem ganhado fama mesmo fora do Canadá e dos Estados Unidos, e basta uma rápida olhada nos comentários e avaliações para descobrir que realmente se trata de algo que está caindo no gosto do público.

Os recursos e os resultados são muito elogiados pelos usuários, graças à precisão da inteligência artificial, que chega a ser impressionante.

Ou seja: trata-se de uma tentativa de ajudar as pessoas a encontrarem seus pares ideais, e que de fato está atingindo esse resultado com maestria.

Mas, claro: para o público brasileiro, é preciso investir aproximadamente R$ 152 para descobrir qual é a pessoa que muito provavelmente pode resultar no melhor match da sua vida. É preciso, portanto, refletir a respeito de valer a pena ter a inteligência artificial como aliada ou não.

