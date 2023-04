Pensão por morte do INSS: “casei de novo, vou perder o dinheiro?”

A pensão por morte sempre foi um dos assuntos que mais causam dúvidas, a pensão por morte é sim um dos benefícios que é pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aos parentes do segurado, ou seja, é uma concessão aos dependentes da pessoa falecida que contribuía com a Previdência.

Uma dúvida frequente sobre esse benefício é se a pessoa que recebe a pensão por morte pode se casar novamente sem perder o benefício e podemos adiantar que um novo casamento não irá influenciar a paralisar o benefício.

Ou seja, quem recebe pensão por morte pode casar-se no civil ou uma união estável, sem problema algum. Continue lendo esse texto para conhecer um pouco mais sobre a pensão por morte do INSS.

A pessoa que recebe pensão por morte pode casar de novo que o benefício não será cancelado. Imagem: prostooleh / FreePik

Casar-se de novo

Como informamos acima, um novo casamento não irá afetar o seu benefício que é pago pelo INSS, você não irá perder o seu benefício. Isso porque não está previsto em lei que isso se torna um motivo para o cancelamento do benefício.

Ou seja, se você recebe pensão por morte e deseja se casar novamente, pode sim! Porém, se você está com medo de perder o benefício é melhor se atentar aos outros requisitos que realmente está descrito em lei que pode fazer perder a pensão por morte.

Muitas dessas regras estão englobadas também em relação a idade que a pessoa tinha ao ter direito dessa pensão e também para a aquisição de um novo benefício do INSS.

Quem tem direito a pensão por morte?

É um assunto delicado e que deve ser compartilhado, a maioria das pessoas pensam que somente o cônjuge tem direito de receber a pensão por morte, só que não é bem assim. Conforme as regras da Previdência, é dependente o cônjuge ou companheiro, filhos ou enteados que são menores de 21 anos, país e também os irmãos.

Contudo, não são todos que recebem tudo vai depender das particularidades de cada caso e situação, como por exemplo:

Idade dos filhos

Tempo de casado

Prioridade dos dependentes

Existência de incapacidade

E diversos outros, esses são apenas alguns exemplos para entender que esse benéfico se estende a vários casos e não é somente uma pessoa que tem o direito de receber, isso será decidido após uma análise do caso.

Veja também: Golpes do PRESENTE SURPRESA pega beneficiários do INSS de surpresa

Até qual idade é o benefício pensão por morte do INSS?

Como é um benefício vitalício é somente para as pessoas que são casadas há mais de 2 anos ou também para dependentes acima dos 44 anos, e também tanto o companheiro ou a companheira deve ter contribuído com o INSS por pelo menos 18 meses.

Veja também: Pensão por morte: INSS inclui quem é MEI neste benefício?