INSS SUSPENDEU o seu benefício? Entenda o que pode ser feito

Está acontecendo com diversas pessoas, suspensão do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Esse acontecimento está assustando diversas pessoas pois sem motivo algum ou sem uma comunicação prévia, o benefício do INSS está sendo suspenso. O que fazer quando isso acontecer?

Quando acontece a cessação do benefício do INSS é o cancelamento do benefício, ou seja, a pessoa não vai receber mais mensalmente o benefício.

Sabemos que o cancelamento de um benefício pode acontecer por vários motivos, no entanto, algumas pessoas ainda não sabe qual o motivo que pode ser, porém um dos principais pode ser o prazo que terminou ou também a pessoa não está dentro dos requisitos mais.

Isso acontece quando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) análise e verifica alguma hipótese de cessação de benefício e assim o órgão entende que não tem mais obrigação de pagar o valor mensal ao segurado.

Se isso aconteceu com você e você está desesperado, calma, ainda tem a chance de reverter esse problema. Veja como fazer.

Pedido indeferido X Cessar benefício

Um dos pontos importantes é o segurado do INSS entender a diferença entre pedido indeferido e cessar benefício. Na cessação de benefício a pessoa recebe o valor mensal normalmente, até que ele seja cancelado. Já no indeferimento, nada mais é do que o requerimento do benefício passar por uma análise do INSS, e depois dessa análise houve a negação.

Isso quer dizer que, na situação de indeferimento do benefício a pessoa ainda não começou a receber o benefício porque teve a recusa do órgão. Isso tem grandes chances de acontecer, porque na maioria das vezes as pessoas não atendem todos os requisitos necessário para que o órgão libere a concessão do benefício.

Mas também é importante destacar que a pessoa pode fazer um recurso administrativo ou entrar com uma ação na justiça para resolver o problema e saber sobre o seu direito ao benefício. Lembrando que quando o INSS indefere um pedido de benefício é porque a pessoa não vai receber em um primeiro momento.

Benefício cessado: e agora o que fazer?

Quando a pessoa recebe uma notificação de cessação é necessário primeiro entender qual o motivo, o INSS é obrigado a mandar uma notificação descrevendo esses motivos que levaram a cessação do benefício, não pode cancelar sem notificar. Então o primeiro ponto é verificar se o INSS seguiu essa regra.

Já quando o assunto se trata também do auxílio-doença e foi concedido sem uma data de cessação prevista, é preciso que a pessoa faça outra solicitação do benefício. É válido destacar que é um dever da própria pessoa fazer a solicitação e a prorrogação do auxílio-doença.

Em outros cenários, terá abertura de exigência para a pessoa anexe os documentos que comprovem o direito ao benefício.

