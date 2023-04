PREOCUPAÇÃO! Declaração sobre pente-fino no Bolsa Família assusta

Muitos brasileiros são dependentes do Bolsa Família. As últimas notícias sobre o pente-fino está assunto milhões de famílias. Visto que neste mês de abril mais de 1 milhão de famílias tiveram seus repasses do mês bloqueados em razão de irregularidades no cadastro. Outras já haviam sido suspensas no mês passado. O prazo da suspensão é de 60 dias para correção e atualização dos dados. Caso contrário, o beneficiário terá o benefício bloqueado definitivamente. Entenda qual é o anúncio que está assustando a todos e o que fazer.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mais de 1 milhão de famílias são bloqueadas

As famílias bloqueadas estavam com dados incorretos no banco de dados do Cadastro Único. Então, tiveram seus cadastros bloqueado. As famílias devem buscar a correção dos dados que deve ser feita no CRAS local.

O grande problema é que o prazo vai até junho, de 60 dias. Entretanto, devido a alta quantidade de pessoas, muitos estão com dificuldades para conseguir atualizar os dados. Visto que na maioria das vezes o sistema está indisponível e não possuem a orientação necessária para o ato.

Por conta disso muitas famílias estão com receio de não conseguir ajustar corretamente o cadastro e terem o benefício bloqueado de maneira definitiva. O principal motivo dos bloqueios é em razão da incongruência de dados.

Muitas famílias acabam sonegando recursos mensais, quantidade de membros, etc. Tudo isso afeta diretamente no cadastro. Visto que para receber o repasse é necessário viver sob pobreza ou extrema pobreza. Entretanto, uma notícia está assustando os brasileiros e chamou a atenção de muitas!

Notícia assusta beneficiários

O responsável pelo ministério afirmou que já está tomando as ações necessárias para prevenir que esse tipo de coisa aconteça. E então, o que está assustando a todos é que o Governo irá usar dados cruzados para saber se os beneficiários estão ou não dentro das regras.

Muitas movimentações financeiras, transações no CPF, etc. Serão vestígios que poderão revelar possíveis irregularidades no cadastro. Desse modo, é necessário que haja de fato uma preocupação por parte dos brasileiros.

Entretanto, dos brasileiros que não estão dentro do quadro de beneficiários legais. Lembrando que o benefício possui regras que devem ser seguidas. E então, poderá ser repassado para mais pessoas que de fato precisem do programa.

O que está acontecendo é que muitas famílias retiram as pessoas de seu cadastro único – a fim de que elas possam obter empregos de carteira assinada sem que o titular perca o benefício. Ademais, o Governo está dando 60 dias para os primeiros suspensos entrarem com as devidas correções.

Até o fim do ano deverá acontecer mais duas ou três ações semelhantes. E com isso os beneficiários terão que andar dentro das regras, caso contrário, perderão o direito ao benefício.