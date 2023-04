Alerta GERAL para todos os aposentados e pensionistas foi dado AGORA

Não é de hoje que os aposentados e pensionistas são alvos de vários golpes. No geral são pessoas com uma idade um pouco avançada – tornando-se alvos fáceis dos golpistas. Um alerta geral foi dado aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca de um novo golpe que está surgindo no mercado. Por estar em seus primeiros passos, muitos idosos estão caindo frequentemente. Entenda como funciona o golpe e como evitar cair.

Alerta geral para os beneficiários do INSS | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Alerta geral para os aposentados e pensionistas

Os beneficiários do INSS recebem mensalmente o seu benefício em sua conta-corrente. Mediante a folha de pagamentos, o benefício é recorrente e pago em datas específicas. Ou seja, é um dinheiro certo do aposentado ter todos os meses.

Por conta disso, muitas pessoas entram em contato com os beneficiários a fim de oferecer empréstimos, financiamentos, etc. Em razão disso, um novo golpe está surgindo que é o de “Fiscal de Finanças do INSS”. No qual dizem para os beneficiários que há débitos em seu nome, e que é preciso quitá-los.

Com isso, o beneficiário acredita que o responsável pela ligação é um funcionário do INSS e entrega todos os dados possíveis! Rapidamente os dados são usados para fechar financiamentos, empréstimos e muito mais.

É válido lembrar que em muitos casos o titular da ligação afirma que há empréstimos vinculados ao benefício da pessoa, e que ela possui direito a receber o valor a mais que foi superfaturado. E então, acaba pedindo os dados mais sensíveis dos beneficiários que acabam caindo no golpe.

Uma singularidade da modalidade é que eles não possuem site próprio ou contato de WhatsApp, o golpe é aplicado diretamente pelo telefone. A fim de retirar suspeitas, vestígios, etc. Entretanto, é possível evitar cair no golpe seguindo algumas dicas práticas.

Como evitar cair no golpe?

É bem simples! O primeiro passo é desconfiar de toda e qualquer promessa de dinheiro rápido e fácil. Desse modo, o INSS nunca irá ligar para os beneficiários para oferecer propostas ou serviços de crédito. Pelo contrário, os interessados devem entrar em contato com os terceirizados do órgão.

Portanto, o INSS não pede dados pessoais dos beneficiários, exceto durante o cadastro e isso é feito no site oficial do órgão ou pessoalmente em uma das suas agências. Outro ponto é que o INSS não envia links para os seus segurados.

E por fim, sempre optar pelos canais oficiais de contato com o INSS é o principal passo para evitar cair nos golpes aplicados. Desse modo, é sempre bom estar com os dados atualizados no sistema para evitar qualquer problemas. O número oficial do INSS é o 135.

Em caso de tentativa ou suspeita de golpes, é recomendado ligar para a ouvidoria do INSS a fim de relatar o ocorrido e assim mais pessoas ficarem atentas aos golpes aplicados.