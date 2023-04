ENERGIA ELÉTRICA terá novo valor depois de acordo governamental

Os custos com a energia elétrica são alguns dos que mais pesam no bolso dos brasileiros. E, agora, o contexto em relação à tarifa dessa conta mensal será alterado, graças a uma situação puramente política envolvendo o Paraguai e o Brasil.

Ocorre que, desde o início de 2023, mais especificamente desde o mês de janeiro, a tarifa da conta de luz relacionada à famosa usina de Itaipu (Itaipu Binacional) era fixa no valor de US$ 12,67 por quilowatt, o que corresponde a aproximadamente R$ 62,65 (por quilowatt).

Porém, de acordo com Alexandre Silveira, atual ministro do Ministério de Minas e Energia, a decisão sobre esse número não envolvia os dois lados sendo, na verdade, algo unilateral, envolvendo somente o lado brasileiro. Era basicamente uma aprovação fictícia.

Essa falta de consenso nada mais é do que uma herança do governo anterior, mas as mudanças já estão acontecendo.

Enio Verri, que atua como diretor-geral da usina do lado brasileiro se reuniu com diversos ministros em Brasília (DF) para que, juntos, chegassem a um acordo que de fato possa beneficiar os dois países, em termos de tarifas.

Como o contexto da energia elétrica está agora

Durante a reunião do conselho acima citado, foi aprovado que a tarifa de energia elétrica sofresse um corte de 20%, em média. Com isso, saindo de US$ 20,80 e indo para US$ 16,71 por kw.

Trata-se de um valor realmente mais baixo do que aquele que estava sendo praticado até o ano passado (2022). Porém, ainda é uma tarifa mais alta do que a tarifa provisória que foi adotada agora, no começo de 2023.

Para Verri, ao adotar uma decisão puramente unilateral, a gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL- Partido Liberal) fez com que Itaipu tivesse um prejuízo de aproximadamente US$ 150 milhões, o que tornava insustentável manter o valor anterior.

O impacto da tarifa de energia elétrica para o consumidor brasileiro

Verri afirma que a tarifa de US$ 16,71, aplicada de forma mensal, será adotada durante todos os meses de 2023. E isso, para os consumidores brasileiros, representa a queda de aproximadamente 1% na conta de energia elétrica.

É uma alteração que, em um primeiro momento, não parece animadora, mas já significa algo.

O ministro Silveira, por sua vez, aponta que o esperado é que ainda no mês de abril o pequeno alívio possa ser sentido na hora de pagar essa conta, uma vez que, se tudo correr como o previsto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) já terá todos os números ajustados.

A famosa usina de Itaipu gera aproximadamente 8,6% de toda a energia elétrica que é consumida pelos brasileiros. E, embora sua produção seja destina aos dois países (Brasil e Paraguai), a maior parte da mesma acaba sendo consumida em nosso território.

