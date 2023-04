Aprenda a CONSULTAR TODAS as informações do Bolsa Família e veja se permanece no programa

O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda do Brasil. Através dele mais de 20 milhões de famílias são beneficiadas. Em razão dos últimos cortes, é recomendado sempre consultar o Bolsa Família a fim de saber se ainda está no programa, valores, etc. É possível fazer isso através do aplicativo ou via telefone. Veja o passo a passo completo de como fazer.

Saiba como verificar todos os dados do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como consultar o Bolsa Família

É possível consultar o Bolsa Família em menos de cinco minutos! Embora o Bolsa Família possua o seu aplicativo próprio, é possível consultar todos os dados através do Caixa Tem. Visto que através dele ficam contidos os valores, datas e tudo mais. Caso o cadastro esteja bloqueado, o saldo fica ativo e a informação acerca da suspensão nas notificações.

Pelo aplicativo é possível pagar boletos, realizar transferências, Pix e muito mais. Portanto, para consultar basta realizar os seguintes passos.

Realize o download e instalação do aplicativo Caixa Tem;

Faça login com os dados usados no início do cadastro;

Clique em “Bolsa Família” e entre nas opções;

Consulte os dados, informações e cronograma.

Pronto! Através do aplicativo é possível procurar por todas as informações desejadas sobre o Bolsa Família. Bem como se ocorreu algum tipo de bloqueio, suspensão ou coisa do tipo. Na aba inicial fica o saldo, isto é, o valor disponível para saque.

Embora seja possível ser consultado por qualquer pessoa com as informações, é recomendado que o titular do benefício esteja a frente da consulta. Visto que os demais se enquadram apenas como membros. Entretanto, caso o titular não tenha os conhecimentos necessários é possível realizar a consulta com o auxílio de terceiros.

Leia mais: Empréstimo consignado pode ajudar a QUITAR as dívidas; entenda como fazer isso

Há outra maneira de consultar o Bolsa Família

O outro método de consulta do Bolsa Família é através do telefone. O passo a passo é bem simples e deve ser feito em dias úteis, horário comercial. É necessário que o titular da conta entre em contato. Seja nesse método ou no anterior, qualquer erro é recomendado procurar o CRAS local para averiguação.

Ligue para 111;

Informe os dados pedidos;

Consulte saldo, cronograma e possíveis suspensões.

Pronto! É válido lembrar que apenas as famílias que estão com o cadastro irregular irão sofrer com as suspensões do cadastro. As famílias unipessoais são uma das mais atingidas, visto que há uma série de irregularidades.

Bem como sonegação de informações, como renda recebida e quantidade de membros. Todas as informações podem ser consultadas através dos canais oficiais do Bolsa Família.