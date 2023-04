NUBANK tem solução para cliente que ficou sem dinheiro no final do mês

Boa notícia! Não é raro o cliente ficar saldo no fim do mês. Após pagar todas as contas, raramente sobra alguns reais. Entretanto, e quando falta ainda alguma conta a ser paga? O que fazer? A resposta é bem simples: confia no Nubank. A plataforma lançou uma ferramenta que possibilita que os clientes tenham um alívio no fim do mês e ainda consigam quitar suas dívidas em dia! Veja como funciona e o passo a passo completo.

Nubank lança nova ferramenta para clientes | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank lança ferramenta que ajuda clientes

Por mais que não sobre dinheiro para quitar as dívidas, é possível pagar todas sem dor de cabeça. Através do parcelamento de faturas, o Nubank proporciona aos seus clientes a possibilidade de parcelar suas faturas e pagar os valores de maneira controlada nas próximas faturas.

É claro que em razão do prazo de pagamento, tempo, etc. Juros irão ocorrer. Entretanto, sendo pago o repasse mínimo é suficiente para não ter dor de cabeça. Por mais que o recomendado seja pagar toda a fatura, é possível parcelar.

Quando ocorre o parcelamento, a primeira parcela é paga na fatura seguinte. Lembrando que se o parcelamento for feito enquanto a fatura ainda estiver aberta, irá cair na fatura do mês em questão. O recomendado é que o cliente espere o fechamento da parcela e dê prosseguimento ao parcelamento.

O passo a passo é bem simples! É válido lembrar que é necessário ter um saldo positivo na fatura do cartão de crédito. A fim de que haja o devido parcelamento. É bem como a compra de algo parcelado. É válido que todo parcelamento pode demorar até dois dias para ser efetivado.

Como fazer o parcelamento pelo Nubank?

É bem simples! O parcelamento pode acontecer através do aplicativo. É válido lembrar que é possível simular a quantidade de parcelas desejadas. Veja o passo a passo.

Entre no aplicativo Nubank;

Fecha o valor da parcela e clique em “parcelar”;

Digite o valor de entrada e clique em simular;

Escolha a quantidade de parcelas desejadas e veja as informações;

Pronto! Basta concordar com os termos e condições e estará tudo pronto. É válido lembrar que é importante que o titular da conta esteja presente e realizando a operação. É necessário que a senha seja digitada.

Portanto, mediante essas ações é possível conseguir o máximo possível de ajuda do Nubank e parcelar as contas da melhor maneira possível. Qualquer conta pode ser parcelada. Visto que é de acordo com o valor da parcela. Quanto mais parcelas, maiores serão os juros. É bom estar atento.