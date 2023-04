GANHAR DINHEIRO com música? Veja o que pode ser feito na área

Embora o Brasil seja conhecido como o país do futebol, também é o país das artes! Durante uma rápida passada pelos centros das grandes metrópoles é possível encontrar grandes artistas de ruas. Entretanto, será que é possível ganhar dinheiro com música sem ser famoso? Ou até mesmo antes da fama? Saiba a verdade e o que fazer para monetizar essa arte.

Saiba como ganhar dinheiro de verdade com música | Imagem de Firmbee por Pixabay

Entenda o seu nível

O primeiro passo é saber em que nível você está! Se está no nível básico, médio ou avançado. Existem músicos que conseguem transmitir conhecimento, outros apenas fazem arte, algo que está no sangue. Desse modo, é válido lembrar que dependendo do tipo de conhecimento, diferentes meios de monetização surgirão! É importante entendê-los.

Sabendo disso, veja alguns métodos para monetizar o seu talento e conseguir uma grana extra ou até mesmo renda principal através da música! Faça aquilo que você goste e não precisará trabalhar nenhum dia.

Aulas de músicas

Encontrando a persona ideal é possível vender aulas de música por preços muito bons. No geral as aulas são vendidas por hora, desse modo, é possível monetizar o seu talento vendendo conhecimento. Através de técnicas musicais ou até mesmo transmitindo o conhecimento do seu instrumento para outras pessoas.

Lembrando que é necessário não simplesmente ter o conhecimento, mas transmitir para as outras pessoas. Caso contrário, não será possível!

Banda local

Muitos músicos começam com uma banda local. Chamam os colegas que manjam de outros instrumentos e começam se apresentar em bares, teatros e até mesmo em eventos da prefeitura. É sem sombra de dúvidas um excelente começo para iniciar bem a carreira musical.

É válido lembrar que isso é apenas o começo, o início de uma grande jornada. Entretanto, já é possível conseguir um bom dinheiro por apresentação e ter um sustento para iniciar coisas maiores.

Plataformas digitais

Embora existam plataformas exclusivas focadas na música, como é o caso do Spotify, é recomendado que os músicos comecem gravar suas apresentações e postar no YouTube, Facebook e com isso ir subindo as visualizações. A finalidade é que com o tempo consiga seguidores e visualizações. Com isso é possível monetizar o conteúdo, agregando bastante valor a cada passo que for dado.

É válido lembrar que existe toda uma logística por trás disso, entretanto, é possível iniciar de maneira simples e com cuidado – a fim de posteriormente engatar no sucesso. Visto que essa modalidade pode alavancar as anteriores.

Ademais, basta se adequar ao nível em questão e a partir disso decidir o ramo a ser exercido e focar nele. Demore o tempo que for para escolher o que quer da vida, encontrando, não recue em hipótese alguma.