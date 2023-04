Estes signos podem REATAR com o EX em breve; veja quais

Para as pessoas que levam a astrologia a sério, o período do Mercúrio Retrógrado pode representar muita coisa, inclusive o momento de reatar com o ex, embora nem todos os signos sejam propensos a isso.

E, de fato, não é de se espantar que isso possa acontecer: uma vez iniciando seu movimento contrário em relação ao astro rei, o Sol, Mercúrio pode afetar diretamente inúmeras frentes na vida de qualquer pessoa. Não é raro que notemos problemas relacionados à comunicação e à tecnologia enquanto esse planeta faz esse movimento, por exemplo.

Planeta esse que, justamente, é reconhecido por reger a comunicação de forma geral, bem como a expressão, levando o caos e a confusão para essas áreas, sempre que está retrógrado.

De forma resumida, ter Mercúrio nesta posição significa ter as portas abertas para visitar sentimentos do passado, fazendo com que reatar com o ex seja consideravelmente mais fácil.

Movimento especial de Mercúrio deixa mais impulsiva a decisão de reatar com o ex | Imagem: Candice Picard / unsplash.com

A decisão de reatar com o ex requer alguns cuidados

Embora a vontade de reviver algumas coisas ligadas a um antigo amor possa “vir com tudo” no Mercúrio Retrógrado, é importante tomar a decisão de forma a considerar fatores que vão além da astrologia.

A honestidade e a facilidade de comunicação entre as partes, por exemplo, são fatores que devem ser considerados.

Além disso, é preciso que ambos reflitam a respeito das questões que levaram ao término, de modo que, juntos, descubram se de fato é possível reatar o relacionamento, ou se trata-se somente de um impulso que deve ser ignorado.

A astrologia, de modo geral, acaba por ajudar oferecendo algumas perspectivas sobre como os planetas e os astros atuam em nossas vidas. Mas toda decisão importante deve, sempre, ser adotada com base na análise da realidade da situação que está sendo vivida.

Neste Mercúrio Retrógrado, estes são os signos que, de certa forma, podem reatar com o ex

Com base no que foi dito acima, a astrologia, por si só, não pode determinar se uma pessoa irá reatar com seu ex, ou não.

Mas, durante o Mercúrio Retrógrado, estes são os signos que possuem mais tendência a essa decisão:

Signo de Câncer

Afeto e emoção são palavras comuns para os cancerianos, que não abrem mãos de relacionamentos estáveis.

E, enquanto Mercúrio estiver em seu movimento especial pelos céus, grandes são as chances de que a nostalgia leve à vontade de reatar.

Signo de Escorpião

Qualquer nativo de escorpião tende a não aceitar de imediato o fim de um relacionamento, por ser uma pessoa apaixonada e intensa.

O Mercúrio Retrógrado, portanto, acaba sendo o momento em que a tentativa de resolver pendências emocionais se faz presente.

Signo de Touro

Reacender a chama do sentimento será uma vontade constante para os taurinos nesse período.

E não é para menos: para eles, deixar um relacionamento para trás também tende a ser difícil.

Signo de Peixes

Por fim, Peixes é outro signo que pode reatar com o ex, por conta de sua sensibilidade e facilidade de sentir nostalgia.

Se o ex em questão ainda significar algo, emocionalmente, o pisciano definitivamente poderá aproveitar o Mercúrio Retrógrado para ir atrás desse amor.

