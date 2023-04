SAIU a lista de quem receberá o Bolsa Família em maio

Desde que o novo Bolsa Família foi lançado, bastante polêmicas ficaram em torno do programa, que até o momento, já realizou 2 ciclos de pagamentos, todavia, nesse período, efetuou o bloqueio de milhões de beneficiários por suspeita de fraudes ou irregularidades no cadastro. Com isso, várias pessoas estão na dúvida se irão ou não receber o benefício no mês de maio, portanto, confira a lista de quem não será prejudicado pelos cortes e receberá o valor normalmente.

Quantas pessoas já foram bloqueadas do programa?

Ao todo, já ocorreram mais de 2 milhões de bloqueios, desde o mês de abril, com uma média de 1,2 milhão de pessoas retiradas do programa por mês. O motivo disso foi irregularidades no cadastro, além de renda per capita incorreta. Ou seja, todas as pessoas que não se enquadram nas regras do bolsa família, serão retiradas nos próximos meses. Mas caso a família esteja dentro de todas as regras, não há motivos para se preocupar.

As principais regras para estar dentro do bolsa família é ter o cadastro único atualizado e a renda per capita não pode ser superior a R$ 218 por pessoa. Ou seja, somando o dinheiro que entra na família durante o mês e dividindo pelo número de membros da casa, o valor não pode ser superior ao citado.

E acerca de atualizar o CadÚnico, é importante que após cada atualização que ocorrer no núcleo familiar, o titular entre em contato com o CRAS local para realizar as devidas atualizações e evitar ser retirado do programa Bolsa Família por isso. Cada beneficiário é obrigado a atualizar o cadastro a cada 02 anos.

Quem vai continuar recebendo o benefício em maio?

A resposta é simples: quem estiver cumprindo todas as regras que o programa exige. Mas há quem pense que as regras são apenas aquelas que já foram citadas, como renda e cadastro único atualizado, mas tem outras condicionantes que cada usuário precisa ficar bastante atento.

A primeira condição é que as crianças e jovens devem sempre ir para suas aulas, de maneira regular. Sendo que para crianças de até 07 anos, é permitido faltar 40% das aulas, no máximo. Ao passo que para crianças com idade superior a 07 anos, só pode faltar 25% das aulas, caso falte mais do que o permitido, o benefício pode ser suspenso.

Por fim, no âmbito da saúde também há algumas exigências que a família deve ficar ligada, a saber, sempre manter em dia a caderneta de vacinação com todas as vacinas obrigatórias além da vacina para a covid-19. E se na família tiver alguma mulher grávida, é importante que ela realize o devido pré-natal.

