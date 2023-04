ATENÇÃO! Quem declara Imposto de Renda tem que ver isso antes que seja tarde demais

Ao entrar um novo ano, começa mais um ciclo de várias coisas, como das contas a pagar. E uma das épocas mais temidas pelos brasileiros é a época de declarar o Imposto de Renda. E o prazo para fazer isso está quase se encerrando, então, se você quer conseguir a restituição do Imposto de Renda, precisa declarar o quanto antes, pois de acordo com a Receita Federal, apenas quem declarar até o dia 10 de maio terá direito de receber os valores da restituição no dia 31 de maio, entenda.

Quem deve receber a restituição do Imposto de Renda antes?

A restituição do Imposto de Renda é um valor que o governo ‘devolve’ para o contribuinte que pagou mais do que deveria. Embora todos recebam o valor, mas há aquelas pessoas que têm direito de receber antes das outras pessoas, trata-se do grupo prioritário para a restituição, primeiro são as pessoas com mais de 80 anos, seguido das que têm mais de 60 anos.

Para este ano de 2023, a lista de prioridades aumentou em relação aos anos anteriores. Por exemplo, pessoas que portam alguma doença grave ou então pessoas cuja sua maior fonte de renda é proveniente do magistério ou aquelas que escolheram pela declaração pré-preenchida ou receber via pix terão direito a receber ainda no primeiro lote.

Todos querem receber o valor o quanto antes, por isso, a lista de pessoas que escolheram receber via pix ou usando a declaração pré-preenchida aumentou bastante. Em relação ao ano passado, a modalidade já teve mais de 3 milhões de adesões.

Veja também: CRÉDITO MILIONÁRIO está disponível para quem mora neste estado

Quando irá ocorrer o pagamento dos lotes da restituição?

Após a primeira lista que sairá para ser paga no primeiro lote, devem sair mais quatro listas, com outros contribuintes que irão receber o valor da restituição, sempre no último dia de cada mês. Vale lembrar que não é algo tão ruim deixar para receber apenas no último lote, claro, se a pessoa não estiver precisando do dinheiro.

Vale a pena por conta que o dinheiro da restituição fica meio que ‘guardado’ enquanto espera chegar o lote que a pessoa poderá resgatar o valor, o que se torna um investimento interessante, haja visto que o valor é corrigido mensalmente pela taxa Selic, que no momento, encontra-se em 13,75%. Dito isso, confira as datas dos próximos lotes:

Lote 1: O valor será pago no dia 31 de maio;

Lote 2: O valor será pago no dia 30 de junho;

Lote 3: O valor será pago no dia 31 de julho;

Lote 4: O valor será pago no dia 31 de agosto;

Lote 5: O valor será pago no dia 29 de setembro.

Veja também: Moedas e notas serão DESTRUÍDAS pelo governo? Entenda se o fim está próximo