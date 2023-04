Moderna anuncia VACINA CONTRA O CÂNCER em até 5 anos

O câncer infelizmente ceifa com a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. É uma doença que ainda não possui uma cura específica, há tratamentos, mas não há uma garantia que a pessoa será curada dele. Mas geralmente, quanto mais cedo é realizado o diagnóstico, maiores são as chances de cura. E agora, a farmacêutica Moderna está trazendo esperanças para o cenário oncológico, prometendo que em breve haverá vacinas para vários tipos de câncer, isso deve ocorrer até o final da próxima década, entenda.

As primeiras doses devem estar disponíveis nos próximos 05 anos

O diretor da farmacêutica citada vem se mostrando bastante esperançoso acerca do assunto, tanto que anunciou que dentro dos próximos 05 anos, deve haver as primeiras doses aprovadas. Ele comentou: “Teremos essas vacinas e elas serão altamente eficazes e salvarão muitas centenas de milhares, senão milhões, de vidas. Acredito que seremos capazes de oferecer vacinas personalizadas contra o câncer. Contra vários tipos de tumores diferentes, para pessoas em todo o mundo”

Isso irá ocorrer por intermédio do RNA mensageiro, a tecnologia em questão abriu as portas para o estudo de tratamentos eficazes contra várias doenças, entre elas, o próprio câncer. Lembrando que a tecnologia foi usada nas vacinas para combater a Covid-19.

Lembrando que as vacinas voltaram para o foco dos estudos, após elas salvaram milhões de vidas da covid-19. E agora, a tecnologia usada nelas devem ser usadas também para o combate do câncer, que atualmente, afeta 50 milhões de pessoas e por ano, cerca de 10 milhões de pessoas perdem suas vidas para a doença.

O que é o câncer?

É uma doença que é causada por conta do crescimento descontrolado de células no corpo humano. Ou seja, em uma determinada parte do corpo, as células se multiplicam – em um fenômeno anormal – e acabam invadindo e destruindo tecidos saudáveis do corpo humano.

Há vários tipos de câncer e cada um possui suas características específicas. Lembrando que alguns fatores podem propiciar alguma pessoa ter uma espécie de câncer específica, como hábitos, idade e histórico familiar.

O câncer tira a vida de tantas pessoas por conta que ele é uma doença que é difícil de ser detectada de maneira precoce, então, quando ela é detectada, já tem atingido vários tecidos saudáveis e comprometido funções vitais do corpo humano. Por isso, é importante fazer exames de rotina a fim de detectar quaisquer alterações, pois quando mais cedo tiver o diagnóstico, mais cedo a cura virá.

