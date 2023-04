Aposentadoria especial do INSS: 5 doenças que garantem o benefício

De acordo com o próprio Governo Federal, a aposentadoria especial, também conhecida como aposentadoria por invalidez ou simplesmente aposentadoria por doença, é nada menos do que um benefício.

Benefício esse que costuma ser concedido para aquelas pessoas que são seguradas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), desde que as mesmas, obviamente, comprovem que não estão mais capazes de atuar no mercado de trabalho. Sendo que tal comprovação precisa ocorrer unicamente através da perícia médica.

Ou seja: a aposentadoria especial nada mais é do que um direito previdenciário, tendo direito a ele aqueles trabalhadores que são acometidos por uma doença ou deficiência que lhes forneça incapacidade permanente e total, impedindo-os de atuar no mercado de trabalho.

Portanto, é imprescindível que a enfermidade seja identificada como grave o suficiente para impedir o desempenho de qualquer tipo de atividade laboral.

A aposentadoria especial do INSS está atrelada a diversas doenças | Imagem: Stephen Andrews / unsplash.com

São diversas as doenças que dão direito à aposentadoria especial

São muitas as doenças que podem levar um cidadão brasileiro a conseguir a aposentadoria especial pelo INSS.

Aliás: a lista é grande, uma vez que tais doenças podem afetar várias partes do corpo, de diversas formas diferentes.

Câncer, problemas cardíacos ou renais, doenças que atingem o sistema nervoso de alguma forma… Essas e muitas outras doenças podem levar ao comprometimento da capacidade motora e física de quem trabalha ou gostaria de trabalhar.

Mas, claro: vale sempre lembrar que cada caso merece uma análise individual, e que a concessão desse direito previdenciário sempre irá depender da perícia médica, e até mesmo de outros pré-requisitos que constam em lei.

Exemplos de 5 doenças por meio das quais pode-se conseguir a aposentadoria especial

Uma condição muito conhecida, e que possibilita a solicitação da aposentadoria especial, é aquela relacionada à coluna.

Afinal, acidentes, envelhecimento e desgastes dos ossos são fatores que alteram a saúde dessa área e interferem na movimentação. E isso ocorre justamente porque esses fatores acabam levando a doenças muito específicas.

Um exemplo claro disso é a hérnia de disco, que afeta toda a coluna lombar e pode causar dores que atrapalham significativamente qualquer trabalhador.

A osteofitose, cujo nome popular é bico de papagaio, também dá direito à solicitação da aposentadoria especial pelo INSS, uma vez que é representada pelo surgimento de uma saliência perto das vértebras, que podem causar muitos problemas na rotina do indivíduo.

Já a discopatia degenerativa, por sua vez, afeta diretamente os discos intervertebrais, progressivamente, afetando muito o movimento das costas. Isso sem citarmos a protusão discal, que afeta os nervos e pode deixar as pernas e os braços dormentes.

E, embora muitas pessoas não saibam, até mesmo o torcicolo, conhecido cientificamente como cervicalgia, também pode levar uma pessoa a se aposentar. Afinal, uma simples dificuldade em movimentar o pescoço pode evoluir para algo realmente grave.

