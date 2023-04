SITUAÇÕES em que é melhor USAR DINHEIRO e deixar o cartão de lado

É inegável que, hoje em dia, escolher usar o cartão de crédito na hora de pagar pelas mais diversas compras envolve praticidade e até mesmo segurança, uma vez que esse item expõe seus usuários a menos riscos do que quando os mesmos escolhem usar dinheiro em espécie.

Isso sem falar na conveniência, que jamais deve ficar de fora da lista de vantagens oferecidas pelo cartão.

Porém, escolher usar unicamente o dinheiro para realizar o pagamento das compras também pode dar acesso a inúmeros benefícios, nas mais diversas ocasiões: isso inclui tanto a obtenção de descontos quanto um bom efeito psicológico, que ajuda a aumentar o controle financeiro de qualquer pessoa.

E é disso que se trata a leitura a seguir: pode meio dela, é possível perceber como é que preferir usar dinheiro pode acabar sendo mais vantajoso.

Usar dinheiro para o pagamento de comprar muitas vezes é a melhor escolha | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O uso do cartão de crédito é constante na vida de muitos brasileiros

O cartão de crédito é, de fato, uma das modalidades de pagamento mais famosas do momento, sendo usado por consumidores no mundo todo.

E o Brasil ocupa um bom espaço nesse contexto!

De acordo com um estudo feito pela Serasa, e divulgado em 2022, cerca de 70% da população brasileira tem e utiliza pelo menos 3 cartões de crédito.

Já um outro levantamento, realizado pela ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), revelou que, somente no início de 2022, o uso do cartão no país cresceu mais de 40%.

Com todas essas informações, fica nítido que o uso do cartão já é comum para os brasileiros.

Porém, usar o dinheiro também pode ser muito vantajoso, conforme é explicado no próximo tópico.

Veja também: Qual é o sentido de deixar uma BOLA de papel alumínio dentro da bolsa?

Quais são as vantagens de usar dinheiro ao invés de cartão

Mesmo que o cartão de crédito seja prático, usar dinheiro em espécie em pequenas compras, como aquelas feitas com comerciantes locais, pode ser a melhor maneira de conseguir descontos.

E isso, claro, sem citar o fato de que essa iniciativa faz o cidadão evitar o pagamento de taxas que estão atreladas à maquininha de cartão de crédito.

Quando se trata do cartão, por sinal, existem ainda as taxas adicionais que não raramente representam um acúmulo de dívidas, que acaba por atrapalhar qualquer pessoa financeiramente.

Ou seja: ao usar dinheiro, qualquer pessoa consegue ter total conhecimento do que está gastando, e consegue manter um maior equilíbrio nas finanças. E isso, no decorrer do dia a dia, permite um maior controle de orçamento.

Assim, o cidadão deixará os gastos desnecessários, e terá mais dinheiro, que poderá ser utilizado para diversas finalidades.

Vale mencionar, por fim, que o cartão de crédito obviamente não deve ser visto como um inimigo: cabe a cada pessoa analisar qual forma de pagamento melhor lhe atende, mas sempre sabendo que, ao menos vez ou outra, usar dinheiro em espécie realmente será mais vantajoso.

Veja também: Cirurgia de CATARATA pelo SUS: como funciona e qual é a diferença