Com BAFÔMETRO de fábrica, carros impedirão motorista embriagado de dirigir

Um projeto foi anunciado e deixou várias pessoas surpresas, trata-se de uma revolução nos automóveis a fim de impedir que motoristas dirijam embriagados. O projeto citado foi proposto nos Estados Unidos e caso seja aprovado pelos políticos, a partir de 2026, todos os veículos deverão ser equipados com um bafômetro ou dispositivo análogo a fim de detectar álcool no organismo do condutor e caso dê positivo, o carro nem se moveria, entenda.

Entenda a motivação do projeto

No país americano, a política de álcool no sangue do motorista é um pouco diferente da praticada aqui, no Brasil. Uma vez que é permitido até 0,08% de álcool no sangue e no Brasil a tolerância é zero. Ao passo que 30% dos óbitos no trânsito que ocorrem nos EUA, são em decorrência de pessoas embriagadas.

Por isso, o projeto, que é comandado por Joe Biden, visa efetuar essa mudança. De antemão, todos já sabem que é algo difícil de ocorrer, por conta que não há uma empresa americana que tenha a tecnologia para produzir o dispositivo citado, então, faz-se necessário importá-lo.

Além disso, não se sabe ao certo como iria funcionar o sistema, para saber se de fato quem está na direção encontra-se alcoolizado, no caso, se a averiguação seria durante todo o percurso ou somente na hora de ligar o veículo. Caso fosse apenas na hora de ligar o veículo, isso poderia causar problemas, pois seria facilmente burlado.

Sobre o bafômetro

Até onde se sabe, a única empresa capaz de produzir o dispositivo é a japonesa Asahi Kasei, para ser mais preciso, uma subsidiária dela, que fica na Suécia, isto é, a Senseair. Ela poderia desenvolver o equipamento em larga escala. Todavia, os problemas começam por aí, pois ao ter o equipamento em mãos, seria necessário mudar a maneira na qual os carros são produzidos atualmente.

Por isso, os chefes da empresa que produz o dispositivos, ainda demonstram bastante ceticismo em relação a isso, eles acreditam que 2026 é um prazo bastante otimista e que caso ocorra a aprovação, o tempo para todos carros terem o dispositivo, será bem superior.

Por fim, caso isso não dê certo, os Estados Unidos já estuda outras formas de conseguir efetuar esse monitoramento, a fim de detectar o álcool no organismo dos condutores. As ideias são várias, como conseguir detectar por intermédio das mãos ou realizando a análise da respiração do motorista.

