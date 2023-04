NOVO CONCURSO FEDERAL com 887 vagas é solicitado pelo ICMBio

O presidente substituto do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Marcelo Marcelino de Oliveira, em ofício encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, fez a solicitação de um novo edital do concurso federal ICMBio com 887 vagas disponíveis.

Essa notícia é muito esperada pelos concurseiros. Afinal, muitas pessoas estão estudando antecipadamente para este concurso, e outras que estudam para outros cargos podem aproveitar o gancho e tentar esta oportunidade.

As informações sobre os cargos disponíveis e número de vagas estão dispostas ao longo do texto.

Oportunidades solicitadas para esse concurso federal

São várias vagas disponíveis solicitadas no documento. Ao todo, são 887 vagas com os seguintes cargos:

Analista Ambiental: 503 vagas;

Analista Administrativo: 384.

O intuito é que as vagas indicadas acima sejam promovidas em todos os estados do país, assim, beneficiará todos os brasileiros. A expectativa é que os aprovados no ICMBio ingressem no segundo semestre de 2024.

Marcelo Marcelino Oliveira também fez o requerimento da transformação de 589 cargos de Técnicos em 270 cargos de Analista. O presidente substituto reforçou que a mudança não trará maiores despesas para os cofres públicos.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, confirmou que o governo federal autorizou a realização de um novo edital da autarquia. Isso foi uma injeção de ânimo para os concurseiros, afinal, foram duas vezes que a ministra fez essa afirmação. Marina Silva também confirmou novos editais.

A espera não deve ser longa, já que a autorização deve ser publicada em breve no Diário Oficial da União. Até o final de 2023 o governo federal anunciará um pacote de autorizações, e este certame está incluso.

Como foi o último edital da ICMBio

Alguns concurseiros usam os antigos editais para terem noções dos próximos concursos. O último edital para a autarquia foi feito em 2021, ele foi organizado pelo Cebraspe. Foi destinado ao provimento de 171 vagas para Técnico (nível médio) e Analista (nível superior).

Outra informação importante são as inscrições: o último concurso federal obteve 33.217 inscrições. Conforme a banca organizadora, houveram as seguintes abstenções:

Nível superior: 43,09%;

Nível médio: 47,89%.

Também está em discussão um aumento de 9% para os servidores do Executivo Federal. Se for aprovado o aumento, os ajustes ficam da seguinte forma:

Técnico: R$ 3.929,82;

Analista: R$ 8.817,70.

Qualquer um dos cargos está com um salário bem tentador para os concurseiros. Visto que, segundo dados, 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 3.500,00. Esse reajuste não será o único, o governo federal ainda prevê um aumento de R$ 200,00 no valor do auxílio alimentação. Ele passará de R$ 458,00 para R$ 658,00.

Os interessados devem acompanhar se o edital será aprovado para se prepararem para a inscrição, prova e, quem sabe, se aprovados, ingressarem até o segundo semestre de 2024.

