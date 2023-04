ÚLTIMA HORA: famílias podem perder direito a benefício do governo

Desde que o novo Bolsa Família foi implantado, várias famílias começaram a ficar com medo de perderem o benefício, como já ocorreu com mais de 2 milhões de beneficiários. E de acordo com o ministro da pasta responsável, esses cortes devem ocorrer até o final do ano. Sabe-se que nem todos que foram cortados realmente ‘mereciam’, mas outros sim, pois estavam fora das regras do programa em questão. Por isso, confira quem é o alvo dos cortes e como saber se você foi notificado.

Os cortes vão ocorrer até o final do ano

Mensalmente, a depender do mês de cadastro, o governo deve analisar as inscrições de milhares de beneficiários e aqueles que estiverem fora das regras do programa, serão retirados da folha de pagamento. Todavia, nesse primeiro momento, o alvo são aquelas famílias formadas por apenas uma pessoa, segundo o sistema de inteligência do programa, o maior foco de fraudes encontra-se nesse grupo de pessoas.

Para isso, o governo vai bloquear a conta delas e só deve liberar o valor, caso elas comprovem que de fato moram sozinhas e a renda é de pobreza ou extrema pobreza. A desconfiança foi gerada por conta que de meados de 2020 até o ano passado, o número de pessoas que passaram a morar sozinhas aumentou bastante, e de acordo com o cenário econômico do país, isso não é algo fácil de acreditar que ocorreu.

As pessoas que são bloqueadas, não conseguem movimentar o valor do Bolsa Família, além disso, recebem uma notificação para ir até o CRAS realizar a confirmação e atualização de todas as informações.

Quais as regras para participar do novo Bolsa Família?

O Bolsa Família agora deve pagar mensalmente aos seus beneficiários, pelo menos, o valor de R$ 600, fora os acréscimos, que com eles, o valor total deve chegar a quase R$ 1.000, por conta disso, a fiscalização será mais rígida a fim de não permitir que pessoas que não precisam receba o dinheiro. Além disso, regras de permanência serão cobradas também.

As regras envolvem principalmente saúde e educação. No âmbito da saúde, é importante que os responsáveis mantenham a carteira de vacinação dos filhos em dia, além disso, as crianças de até 6 anos de idade devem receber acompanhamento nutricional, para que elas possam crescer bem e as gestantes precisam realizar o pré-natal.

Já na área da educação, fará necessário que os alunos cumpram uma carga horária mínima, ou seja, não podem faltar mais do que 25% das aulas, portanto, precisam ter uma frequência igual ou superior a 75% das aulas.

