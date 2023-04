Brasileiros estão usando mais o PIX para quitar as dívidas; veja como

A modalidade de transferência chamada de Pix, chegou para os brasileiros há pouco tempo, todavia, já mudou bastante o cenário nacional, possibilitando que milhares de pessoas pudessem começar a empreender por conta própria, sem depender de uma máquina de crédito, por exemplo. E agora, o Serasa acaba de revelar mais uma métrica importante, que o número de brasileiros que usam o Pix para pagar dívidas aumento bastante, entenda o motivo desse crescimento

Por que a modalidade se popularizou tanto?

O pix foi lançado no ano de 2020, pelo Banco Central, desde então, ele vem crescendo bastante o seu número de adeptos. E a Serasa passou a aceitar a modalidade em questão para realizar o pagamento de dívidas com descontos e de lá para cá, o número de pessoas que quitaram suas dívidas usando o Pix aumentou, principalmente durante o período do Feirão Limpa Nome Serasa.

Os números são interessantes, isto é, a cada 10 brasileiros que realizaram a quitação pelo Serasa, 2 usaram o Pix como modo de pagamento. Olhando por esse viés é pouco, mas ao multiplicar isso por 10, você pode perceber o quão gigante esse número é.

Esses dados são bons para todos, pois leva a crer que se outros setores da economia adotarem o Pix como método de pagamento padrão, o número de adeptos irá aumentar. Uma vez que o cidadão não quer mais esperar horas para uma transferência entre bancos ser creditada ou então até 3 dias úteis para um boleto levar ‘baixa’.

Como funciona o Feirão Limpa Nome Serasa?

O feirão limpa nome é uma grande oportunidade que os brasileiros têm de limpar o seu nome, com descontos incríveis de até 90% sobre o valor original da dívida. O feirão é uma parceria firmada entre empresas, órgãos e a Serasa, a fim de possibilitar tamanhos descontos para as pessoas.

Só neste mês de abril, mais de 1,5 milhão de pessoas conseguiram tirar o seu nome do Serasa ao aproveitar o feirão para limpar o nome e realizar um acordo. O feirão ocorre de modo online, pelo site da Serasa, basta digitar o CPF e verificar se há propostas para você.

E no momento que um cliente firma parceria para quitar uma dívida, se ele escolher o modo de pagamento via Pix, ele acaba conseguindo ver seu nome ficar limpo mais rápido. Pois o pagamento ocorre no mesmo momento, não importa se o acordo foi fechado às 09h da manhã ou 21h da noite.

