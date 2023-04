DINHEIRO EXTRA no mês pode entrar na conta ainda hoje para quem é CLT

Dinheiro extra nunca é demais para quem tem contas a pagar, principalmente para quem trabalha CLT e, por vezes, só recebe uma ou duas vezes ao mês. Uma grana extra pode até entrar no bolso do trabalhador quando ele recebe férias ou 13º, mas isso pode ser demorado para quem tem pressa.

Mas há uma oportunidade de pegar um dinheiro extra pela Caixa Econômica Federal. Ela se trata da antecipação do FGTS para quem trabalha com carteira assinada. O banco fornece essa solução que antecipa os recursos já disponíveis e que podem ser sacados hoje mesmo.

Claro que ele vale para quem tem saldo do FGTS e é CLT. Mais informações sobre como ele pode ser sacado e quais são as regras ao longo do texto a seguir.

O trabalhador CLT tem dinheiro a receber e nem sempre sabe | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como o saque do FGTS pode ser feito

O FGTS é um dinheiro depositado pelas empresas que corresponde a 8% do salário do trabalhador. Ele pode ser sacado por algumas situações previstas por lei, como as principais a seguir:

Demitidos sem justa causa;

Para quem deseja comprar a casa própria;

Pessoas que sofreram desastres naturais.

O FGTS também pode ser retirado pelo resgate anual na modalidade de saque-aniversário, ele permite o adiantamento do dinheiro. Essa opção é super útil para aqueles que precisam de um dinheiro extra e sair do aperto.

Veja também: Trabalhou desde 1999? Você pode receber um BOM DINHEIRO

Regras para solicitar o crédito do FGTS

Existem algumas regras que devem ser seguidas para ter o dinheiro extra em mãos. As condições podem ser conferidas abaixo:

Idade mínima de 18 anos;

Possuir conta-corrente na Caixa Econômica Federal;

Ter aderido ao saque-aniversário do Fundo de Garantia, esta adesão pode ser feita pelo aplicativo FGTS ou nas agências da Caixa;

O trabalhador precisa ter saldo no FGTS, estar com o CPF regularizado e autorizar a instituição financeira a consultar o saldo das contas vinculadas.

Tendo essas condições, é possível antecipar até 5 parcelas do saque-aniversário, ou seja, 5 anos que a pessoa receberia pelo saque normalmente. O valor mínimo de cada parcela deve ser de R$ 500. As taxas de juros iniciam em 1,79% ao mês e os descontos das parcelas são feitas automaticamente na data de liberação dos valores.

Veja também: INFALÍVEL! Carregue o celular na “velocidade da luz”

Como solicitar o dinheiro extra

Para pegar este dinheiro extra é super simples, a antecipação pode ser feita pelo Internet Banking ou no aplicativo do banco, de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Algumas instruções e etapas devem ser seguidas, como a seguir:

Baixar o aplicativo FGTS e o acessar; Escolher a opção “Empréstimo Saque-Aniversário”; Aceitar os termos e apertar em “Continuar”; Clicar em “Instituições Financeiras” e selecionar a Caixa Econômica Federal; Apertar “Sim” e confirmar a solicitação.

O dinheiro extra é liberado em até 24h após a aprovação do dinheiro da antecipação do saque-aniversário. Os trabalhadores que contratam o crédito não podem realizar o saque-aniversário durante o prazo do contrato.

Veja também: Senado aprova medida para incluir mais informações na CNH