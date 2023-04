Como desbloquear o NOVO CARTÃO do Bolsa Família

O sonho de milhares de famílias que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, sem dúvida alguma, é ser aprovada no Bolsa Família. Até que um certo dia, esse sonho é realizado e nesse momento surge uma dúvida: como consigo desbloquear meu cartão e realizar os saques?. Essa dúvida é bastante válida, já que o processo é simples mas não é tão intuitivo, por isso, vamos tirar todas as dúvidas a respeito do assunto.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um benefício social, que atualmente, assiste mais de 20 milhões de brasileiros, que encontram-se em situação de pobreza ou extrema pobreza. Garantido que a família tenha o mínimo de dignidade para viver, ofertando mensalmente, pelo menos, o valor de R$ 600, para que os membros do núcleo familiar possam comprar mantimentos para o mês.

O benefício tem caráter social, ou seja, visa promover a igualdade entre todos e diminuir a pobreza e a fome no Brasil. Por conta disso, a nova versão do Bolsa Família veio ‘turbinada’, oferecendo inúmeros benefícios extras para as famílias, com o intuito de melhorar ainda mais a qualidade de vida delas.

Para fazer parte do Bolsa Família, a pessoa precisa estar inscrita no CadÚnico, do Governo Federal, ele é a porta de entrada para qualquer benefício social. Lembrando que somente o cadastro no CadÚnico não é o suficiente, é preciso que a família se enquadre nas regras do bolsa família. Lembrando que embora a família não consiga o benefício social citado, ela ainda pode optar por outros que ficam disponíveis.

Veja também: 13º do Bolsa Família: péssima notícia para quem espera

Como desbloquear o cartão do Bolsa Família?

Para efetuar o desbloqueio do Cartão Bolsa Família, é bastante simples, lembrando que o processo é obrigatório antes do usuário conseguir usar pela primeira vez. O desbloqueio em questão pode ser feito via telefone, ao discar para o número 111 ou de maneira presencial, em alguma agência da Caixa ou Lotérica. Veja o passo a passo:

Entre em contato com o Caixa Bolsa Família, por intermédio do telefone 111;

Siga todas as instruções que serão repassadas para você;

Finalize as etapas e pronto, seu cartão estará desbloqueado e pronto para uso.

Lembrando que além de conseguir usar o cartão para efetuar saques, é possível ter uma conta poupança da Caixa, para conseguir efetuar a movimentação do dinheiro. Na conta em questão, há como realizar transferências e realizar pagamentos, tudo isso pelo aplicativo do Caixa Tem, de maneira fácil, rápida e gratuita.

Veja também: Quem recebe o Vale Gás ainda NESTA SEMANA?