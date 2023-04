Retroativo LIBERADO! Caixa pegou todos de “calça curta”

Boa notícia! A Caixa Econômica Federal acabou surpreendendo os seus clientes ao anunciar o lote de pagamentos retroativos do PIS. O grupo de pessoas que irão receber estão inclusas no grupo de de pessoas que não tiveram seus pagamentos repassados no calendário original. Somando mais de 2,5 milhões de pessoas – distribuídas entre beneficiários que irão receber o PIS/Pasep. Entenda como o repasse será feito e quem tem direito.

Revisão revela novos cidadãos contemplados

Logo após uma revisão feita pela DataPrev – ficou validado que mais de 2,7 milhões de trabalhadores estavam com os critérios em dias referentes ao abono salarial. A priori, ficou definido que mais de 22,9 milhões de trabalhadores teriam direito ao PIS/Pasep.

Após a soma, ficou constatado que os números estavam equivocados. E que desse modo vários trabalhadores não foram incluídos no calendário original de pagamentos. O grande problema foram dados duplicados no registro.

Desse modo, o sistema liberou os repasses para este mês de abril. A partir do dia 17 os pagamentos começaram a ser feitos. Os repasses estão sendo distribuídos pela Caixa Econômica Federal. O valor varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

É válido lembrar que o valor máximo do benefício é de 01 salário. Por enquanto, o salário está fixado em R$ 1.302. Entretanto, irá aumentar até o fim deste semestre para R$ 1.320 – como prometeu o atual presidente da República.

Valores são calculados

Portanto, para calcular os valores é necessário saber a quantidade de meses trabalhados no ano-base e então, multiplicar por R$ 108,50. A partir disso, é possível ter a certeza dos valores que deverão ser repassados pelo Governo Federal.

Visto que o cálculo se baseia no salário mínimo dividido pelos 12 meses. Caso o trabalhador tenha trabalhado os 12 meses consecutivos em 2021 – irá receber o valor cheio.

O repasse poderá ser retirado nas Casas Lotéricas – entretanto, é possível ter acesso ao valor específico através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Podendo ser visualizado na aba Benefícios e logo em seguida em Abono salarial.

Desse modo, o cálculo é feito mediante os critérios acima. Para ter direito ao PIS/Pasep é necessário que o trabalhador esteja inscrito no programa PIS/Pasep por mais de cinco anos e esteja com os dados atualizados no e-Rais.

Ademais, basta aguardar as datas de pagamentos e receber os repasses na conta bancária da Caixa Econômica Federal.