NOVO CONCURSO DA CAIXA em 2023? Veja o que já se sabe

Não é de hoje que muitos brasileiros sonham em ser concursados na Caixa Econômica Federal. Sob as vantagens financeiras, estabilidade e status social – muitos jovens e adultos dão o sangue nos estudos para conseguirem a tão sonhada aprovação. Para este ano de 2023 espera-se que haja um novo concurso da instituição ou pelo menos o anúncio das próximas datas que a seleção será divulgada. Conheça o que já se sabe sobre o concurso da Caixa Econômica Federal e o que se espera para este ano de 2023.

Novo Concurso da Caixa 2023? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Concurso da Caixa 2023

Com o intuito de ampliar a área de trabalho e melhorar a qualidade do atendimento aos clientes – a presidente da Caixa Econômica Federal (Rita Serrano) ressalta a importância desse novo concurso para a instituição. Entretanto, existem algumas barreiras que estão atrasando a publicação do concurso.

A Caixa Econômica Federal possui atualmente um déficit de mais de 20 mil trabalhadores. Ocasionando uma sobrecarga para os atuais funcionários. Por conta disso – espera-se mais do que nunca que haja um novo concurso para à instituição financeira.

Até agora o que sabe é que o cargo de Técnico Bancário será um dos mais ofertados. Com salário inicial de aproximadamente R$ 3.600 e com possibilidade de alcançar até R$ 10 mil com promoções e outros benefícios. O cargo é tão almejado porque exige apenas o ensino médio completo.

Suas atribuições são bem simples – exigindo apenas bastante atenção em sua execução. Bem como o recebimento e pagamento de valores, atualização de cadastros e solução para problemas financeiros. De fato, o cargo dos sonhos de muitos brasileiros. Os demais cargos devem ser divulgados mediante a liberação do edital.

Afinal, quando haverá o novo concurso?

Em razão da falta de mais de 20 mil funcionários em todo o Brasil – a presidente da instituição alimenta cada vez mais o desejo pelo novo concurso. Além disso, a criação de novas agências pelo Brasil enfatiza cada vez mais a necessidade do aumento no quadro dos cooperadores da Caixa Econômica Federal.

Rita enfatiza que sabe das necessidades – que faltam pessoas, equipamentos, etc. E que a priori, o intuito da Caixa é abrir agências nas regiões cujo os populares são menos assistidos. A fim de expandir as agências por todo o Brasil, inclusive nas áreas menos favoráveis – como interiores, serras e sertões.

Entretanto, a grande barreira para o concurso comentada acima – é acerca da decisão da justiça mediante a análise dos candidatos remanescentes do último concurso que aconteceu em 2014. A maioria busca na justiça o direito de serem convocados. Ou seja – até que todos os candidatos de 2014 terem encerrado suas ações judiciais ou haja um senso entre todos, não poderá ser divulgado o novo concurso da Caixa.