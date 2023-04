Passo a passo para consultar sua restituição do Imposto de Renda 2023

Muitos brasileiros conhecem há tempos o Imposto de Renda (IR). Sendo uma declaração anual – é necessário declarar para o Governo Federal todos os gastos, despesas, etc. Às vezes é necessário pagar valores extras – outras é possível receber valores de volta. A restituição do Imposto de Renda é almejada por muitos, que no ato da declaração já tinham um pouco de noção dos valores. Entretanto, como consultá-los? Veja o passo a passo e faça agora mesmo!

Como consultar a restituição do IR 2023? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é a restituição do IR?

Nada mais é do que uma espécie de reembolso que a Receita Federal realiza para os contribuintes. Isto quando o mesmo acabou tendo valores recolhidos “sem necessidade” pela Receita Federal. O recolhimento a mais acaba acontecendo nas subtrações mensais dos valores.

Portanto, as deduções nos valores podem acarretar em uma diminuição do IR e ocorrer a restituição. Neste ano – a Receita Federal afirmou que os primeiros que iriam receber os reembolsos seriam aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida.

Normalmente os valores acaba sendo devolvidos logo que termina o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Portanto, a restituição é um direito exclusivo das pessoas que acabaram tendo imposto retido a mais diretamente na fonte.

Lembrando que neste ano o IR foi recolhido dos brasileiros que tiveram rendimentos mensais superiores ao valor de R$ 1.903,98. Para o próximo ano o valor será de 02 salários.

A restituição acontece em lotes – há uma prioridade a ser respeitada. Bem como idosos acima de 60 anos, pessoas com algum tipo de deficiência ou doença grave. Os contribuintes neste ano podem optar por receber o reembolso via Pix.

Como consultar a restituição do IR em 2023?

O processo é bem simples e é o mesmo caminho percorrido para conseguir declarar o Imposto de Renda 2023. O passo a passo é completo e pode ser feito pelo dispositivo móvel ou computador. Em ambos os casos – os detalhes são bem diretos e podem ser realizados por qualquer pessoa.

Entre no portal e-CAC da Receita Federal;

Clique na aba “Meu Imposto de Renda”;

Selecione o ano que deseja consultar, no caso em referência ao ano de 2022;

Clique em “Verificar” e consulte na opção “restituição” os valores.

Pronto! O procedimento é bem simples e rápido e pode auxiliar o cidadão a conseguir criar planos ou traçar metas com o dinheiro que será devolvido. Lembrando que não são todos os contribuintes que possuem valores a receber.

É recomendado sempre procurar um contador, a fim de que a declaração seja feita da maneira correta e sempre consiga obter o máximo possível de benefícios do Governo Federal – pagando sempre menos. Claro, que dentro da lei.

Caso não consiga consultar a restituição do IR, é necessário entrar em contato com a Receita Federal pela aba Fale Conosco. E então, ir em mais informações e selecionar a opção “Restituição do IR”.