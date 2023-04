Como encontrar o NIS e para o que ele serve?

O Número de Identificação Social (NIS) é usado como referência de inúmeros abonos. Como PIS/Pasep, etc. Entretanto, nem todos os trabalhadores sabem o que é e muito menos a sua importância. O NIS é disponibilizado pelo Governo Federal a fim de garantir que todos os trabalhadores regulamentados recebam seus direitos estabelecidos por lei – garantindo seus benefícios trabalhistas e previdenciários.

Como encontrar o número do NIS? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como encontrar o NIS?

O NIS pode ser definido como o número de registro dos trabalhadores. O mesmo é distribuído pela Caixa Econômica Federal. É uma ferramenta atual – permitindo que os funcionários sejam cadastrados rapidamente e garantindo os benefícios trabalhistas a todos.

Podemos citar alguns benefícios cujo o NIS é obrigatório: como é o caso do FGTS, abono salarial, FGTS, etc. Todos os funcionários de empresas públicas ou privadas, beneficiários do Governo Federal, membros de cooperativas e proprietários de negócios precisam ter o NIS.

Portanto, o NIS é a garantia de que o cidadão já recebeu algum tipo de benefício social ou ainda irá receber! Sem o NIS é impossível ter os direitos garantidos. A melhor maneira de encontrar o NIS é através do site do Meu INSS.

Entre no site Meu INSS ou no aplicativo;

Faça login com os dados de cadastro do Governo Federal;

Clique em Meu Cadastro e vá até “Elos CNIS” e confira o NIS.

Pronto! Basta anotar o número e manter guardado para futuras necessidades. Este Elos CNIS é o número NIS de cada cidadão cadastrado. Aos que ainda não têm o NIS definido – é possível criá-lo rapidamente.

Leia mais: Como tratar DEPRESSÃO de graça pelo SUS? Veja o processo

Como cadastrar o NIS sozinho? É possível?

Para obter o NIS é necessário que seja de duas maneiras: mediante o cadastro nos bancos de dados do Sistema Nacional de Informações Sociais ou mediante o primeiro registro na Carteira de Trabalho. Portanto, o cadastro é realizado pelo empregador ou representante do Ministério Público.

Quando o cadastro for realizado pela empresa – é possível realizá-lo de maneira online e em segundos é emitido o NIS único e pessoal do empregado. Lembrando que o cadastro é realizado pelo portal “Cadastro NIS”. Ademais, não é possível cadastrar o NIS sem o auxílio de terceiros autorizados.

Entretanto, aos que já tiveram a carteira de trabalhado assinada ao menos uma vez – o NIS já existe e não é mutável. Basta seguir os passos acima e conseguir encontrar o número de registro.

Portanto, é de suma importância ter acesso ao número do NIS para que os cidadãos tenham garantido os seus direitos e benefícios. Evitando fraudes em programas sociais e até mesmo o repasse incorreto dos recursos públicos.

Sem o NIS cadastrado não é possível receber os benefícios do Governo ou qualquer tipo de auxílio – sequer consultar o cronograma deles.