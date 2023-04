Governo confirma SUSPENSÃO do Bolsa Família por 60 dias

Quem é beneficiário mais antigo do maior programa social do Brasil que é o Bolsa Família sabe que algumas vezes o programa acontece bloqueios temporários por causa de alguns casos em específicos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao qual é a pasta totalmente responsável por esse assunto em Brasília, disse que na semana passada o bloqueio já afetou mais de 1,2 milhão de beneficiários do novo programa por cerca de 60 dias a partir deste mês.

Esses bloqueios podem acontecer como por exemplo já aconteceu no mês passado e é necessário informar que novos bloqueios ainda podem acontecer nos próximos meses, ou seja, algumas famílias beneficiárias podem ficar sem receber o repasse por causa de irregularidades.

Confira o motivo da suspensão. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O Governo Federal encontrou somente essa maneira para assim conseguir recrutar essas famílias que estão com o cadastrado em alerta para poderem ir até o CRAS e fazer a atualização cadastral ao qual é obrigatória a cada dois anos para a família se manter na folha de pagamento do programa.

O intuito é excluir todos os cadastros irregulares para dar espaço para famílias que realmente estão em situação de vulnerabilidade social e que comecem a receber essa ajuda do governo.

Neste mês de abril, foram bloqueadas pessoas do novo Bolsa Família ao qual integram grupos familiares unipessoais (quando mora somente uma pessoa na casa). Isso está acontecendo porque as evidências estão grandes que há muitos cadastros em alertas, pois é considerado fraude para a família poder receber duas vezes a parcela de R$ 600,00.

Por isso o Governo quer que eles realizem a atualização e diversos cadastros foram bloqueados e vão continuar por cerca de 2 meses, até a família fazer a atualização devida.

Veja também: Retroativo do Bolsa Família: quando os valores serão pagos

Bloqueio por 60 dias

É válido destacar que outros beneficiários do programa podem sofrer com bloqueios nos próximos meses, por isso é preciso ficar em alerta com seu cadastro e analisar se tudo está correto, além disso é preciso estar dentro dos requisitos ao qual o programa pede.

Vamos listar as regras básicas abaixo que as famílias precisam cumprir:

É necessário ter inscrição no CadÚnico e manter os dados atualizados a cada dois anos, ou em casos de necessidade pode atualizar antes alguns dados para evitar erros.

Renda média de no máximo R$ 218 por mês para cada membro, ou seja, as pessoas que moram na mesma casa.

Crianças e adolescentes precisam estar matriculados na escola e ter uma boa frequência escolar, com pelo menos 65% para crianças de até 6 anos e ao menos 75% para crianças maiores de 7 anos até aos 18 anos.

Todos os menores da casa precisam estar com a caderneta de vacinação atualizada, principalmente a vacina do Covid-19.

Gestantes da família precisam fazer o acompanhamento do pré-natal.

Veja também: Governo sofre com críticas e altera REGRAS do pente-fino do CadÚnico