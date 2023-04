Melhor dia para comprar com o CARTÃO DE CRÉDITO e como calcular o fechamento?

Todo mundo que usa cartão de crédito gosta de esperar o dia ideal para fazer uma compra no cartão, é porque existe um período que pode ser uma opção vantajosa para as pessoas que usam o cartão de crédito como forma de pagamento.

Muitas pessoas não sabem, mas uma pessoa que faz uma compra no melhor dia do cartão de crédito pode ter um prazo de até 40 dias para quitar a fatura, ou seja, “pula” um mês e assim a pessoa consegue se planejar por mais tempo. Mas a pergunta é: qual é a data ideal e como saber?

O melhor dia para a pessoa fazer compra no cartão de crédito é sempre um dia antes de encerrar a fatura.

O melhor dia para comprar é após a data de encerramento da fatura.

Melhor dia para fazer compras

Uma expressão que todo brasileiro usa é “o melhor dia para fazer compras no cartão de crédito” nada mais é que utilizar o cartão em uma data vantajosa para o seu consumo e depois conseguir se planejar melhor para fazer esse pagamento no próximo mês, e assim terá um maior prazo.

É válido destacar que essa “melhor data’ pode variar de cartão para cartão e de pessoa para pessoa, então é necessário a pessoa saber identificar isso em sua conta para facilitar o financeiro. Um exemplo, se por acaso o encerramento do cartão é dia 5, a melhor dia para comprar é no dia 6.

Ou seja, a melhor data para usar o cartão de crédito é sempre a que sucede o pagamento (encerramento da fatura). A fatura do cartão fecha dia 31, o melhor dia para compra é no dia 1, e assim consequentemente a pessoa terá um prazo maior para pagamento, pois esse valor não será cobrado na próxima fatura.

Os especialistas notaram que o prazo corresponde mais ou menos cerca de 40 dias pois as empresas administradoras fecham a fatura uns 10 dias antes de fazer o pagamento na data de vencimento. Ou seja, o mês tem 30 dias e contando mais os 10 dias que antecedem a data de vencimento, forma 40 dias.

Fechamento da fatura do cartão

O fechamento da fatura é a data ao qual a empresa encerra as contas do mês anterior que foi usada no cartão e assim forma a fatura. A partir disso, todas as compras ficam em apenas um valor total para o próximo mês.

Como informado acima, na maioria das vezes isso ocorre 10 dias antes da data de vencimento da fatura do cartão de crédito.

