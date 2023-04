Bolsa Família: quem está bloqueado precisa pagar o consignado?

Aconteceu recentemente um bloqueio dos repasses do Bolsa Família com cerca de 104 mil pessoas que tinham inscrição no Cadastro Único e estavam endividadas com o consignado do Auxílio Brasil, e por fim, perderam o benefício após a equipe petista realizar as revisões nos cadastros do governo.

Essa medida da equipe petista já está sendo avisada que iria acontecer, e teve por decisão fazer a revisão devido às irregularidades que acabaram sendo encontradas no recebimento dessas parcelas. Mas o governo também declarou que está buscando soluções para auxiliar essas pessoas que estão sendo afetadas por essa situação e que estão com o cadastro em dia.

dívida não será perdoada diz a presidente do banco da Caixa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Consignado do auxílio Brasil

Houve uma averiguação pela parte do governo nesses cadastros do Bolsa Família, e o pente-fino aconteceu com o objetivo de excluir todos os cadastros que estavam totalmente irregulares, fora do padrão que o programa pede, e isso resultou em cortes em muitos cadastros.

Porém, nesse ato aconteceu um problema ao qual muitas pessoas ficaram com o benefício bloqueado ou suspenso, e essas pessoas são as que tem contrato fechado com o consignado do Auxílio Brasil e que ainda estão em aberto realizando o pagamento, mas agora que o benefício do Bolsa Família foi bloqueado eles não têm renda para quitar a dívida.

No mês de março, especificamente, o governo excluir mais de 1,4 milhão de famílias do programa e desse total, 104 mil possuem contrato com o consignado ao qual já era descontado todo mês na folha de pagamento. Só que agora isso está causando dúvidas de como essas pessoas vão realizar o pagamento.

É válido destacar que quando a pessoa fica inadimplente pode ser ruim e acarretar problemas financeiros, principalmente o CPF ficar negativado e assim as pessoas ficam com dificuldade de conseguir um cartão de crédito e diversos outros serviços, até mesmo a possibilidade de abrir uma conta em algum banco.

É essencial que as pessoas que têm esse consignado em aberto busquem soluções para poder fazer esse pagamento, em renegociação, ou buscar uma forma de ganhar renda para fazer o pagamento.

Essa dívida será perdoada pelo governo?

No inicio do ano diversas pessoas escutaram que o governo estava vendo a possibilidade de dar perdão para essa dívida do consignado do Auxílio Brasil, mas foi apenas especulação para mostrar uma boa imagem, pois na realidade o ponto é diferente. Conforme diz a presidente da Caixa Econômica Federal que se chama Rita Serrano, essa ideia nem foi cogitada pois esse cancelamento de dívida de milhares de brasileiros vai impactar negativamente os bancos e os contratos que já foram firmados.

