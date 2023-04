Gás Natural fica mais barato na refinaria; e na bomba?

Essa semana já iniciou com um aviso importante da Petrobras, houve uma redução média de 8,1% do preço do Gás Natural ao qual é vendido especialmente para os distribuidores em todo o Brasil a partir do próximo mês. Com essa notícia sobre o reajuste que foi compartilhada faz parte da atualização trimestral que já estava prevista nos contratos com as distribuidoras.

Na prática, ela vai refletir na variação do preço combustível que está vinculado com às oscilações do petróleo no mercado internacional, ou seja, essa atualização que também leva em conta os outros fatores como taxa de câmbio e também de transporte via dutos.

Queda no preço

Com os dados que foram compartilhados e ao analisar o primeiro trimestre, os dados da Petrobras nos mostra que o petróleo teve uma queda de 8,7% e o câmbio teve apreciação de aproximadamente 1,1%.

Em suma, podemos destacar que a parcela do preço relacionada ao transporte do gás vai sofrer uma atualização anual no mês de maio especificamente. Lembrando que ela é vinculada à variação do IGP-M. Por isso, a expectativa é que haja uma atualização mais ou menos de 0,2% a partir do mês de maio ainda neste ano de 2023.

A partir dessa atualização, a companhia afirma que o preço de gás natural ao qual é vendido pela empresa Petrobras e que passa para as distribuidoras deverá acumular redução de mais ou menos 19% no ano.

Bombas

Como citamos acima, por mais que tenha acontecido uma queda no valor do GNV para especificamente as distribuidoras, a empresa Petrobras vai alertar sobre o preço ao consumidor final.

Até o momento, a empresa está alegando que essa redução na bomba não está sob controle e por isso vai depender também de outros fatores, como por exemplo empresas do setor. Podemos destacar o portfólio de suprimento de cada distribuidora, as imagens de lucro, e de tributos federais e estaduais.

