Quem recebe o Vale Gás ainda NESTA SEMANA?

O Vale Gás é um benefício que é pago a cada dois meses e neste mês de abril será o mês beneficiado. Nesta última segunda-feira (17) o Governo Federal começou a realizar os repasses de pagamento do Auxílio Gás junto com o Bolsa Família. O Auxílio de gás é uma ajuda social para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, e o valor do auxílio é para comprar o botijão de gás de cozinha de 13kg.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome mostra que mais de 5,6 milhões de pessoas estão dentro dos requisitos para poder receber o auxílio gás neste mês de abril. Esse número é menor do que o mês de fevereiro onde marcou que mais de 5,9 milhões de famílias receberam.

Veja o calendário do Vale Gás. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O Ministério também mostrou que neste mês de abril os pagamentos são no valor de R$ 110,00 por família, que equivale 100% do valor médio do botijão de 13kg, ao qual tem o preço definido pela ANP (Agência Nacional de Petróleo).

Outro ponto que devemos destacar é sobre o valor do auxílio, ao qual neste mês será menor, pois em fevereiro foi no valor de R$ 112,00.

Quem pode receber nesta semana o auxílio gás?

Como informado acima, o valor do auxílio gás é pago junto com o Bolsa Família, e a partir desta segunda-feira (17) os pagamentos estão sendo feito a partir do NIS 2 e assim por diante, segue o calendário abaixo:

NIS número final 1: 14 de abril (sexta-feira);

NIS número final 2: 17 de abril (segunda-feira)

NIS número final 5 : 20 de abril (quinta-feira)

NIS final 7: 25 de abril (terça-feira)

NIS final 8: 26 de abril (quarta-feira)

NIS final 9: 27 de abril (quinta-feira)

NIS final 0: 28 de abril (sexta-feira)

Movimentação do auxílio-gás

A pessoa pode fazer o movimento do auxílio gás através do aplicativo Caixa Tem. Lembrando que o saldo é depositado na conta poupança social digital. Dentro do aplicativo, a pessoa consegue fazer a movimentação do dinheiro pagando contas, transferências e pode gerar um código para saque, gerando o código a pessoa pode ir até um caixa eletrônico, casas lotéricas ou as correspondentes do Caixa Aqui.

Também pode sacar o dinheiro desse auxílio pelo Cartão do Bolsa Família ou pelo cartão do Auxílio Brasil.