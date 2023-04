NOVO CARRO POPULAR é possível? Montadoras não aceitam com facilidade

Você já deve ter escutado falar sobre os carros populares, certo? são aqueles que são vendidos por um preço bem menor do que o valor dos demais carros. Isso ocorre por conta das características desses veículos, que muita das vezes conta com menos conforto e menos segurança apenas para que ele venha ser barateado. Todavia, as fabricantes de carros não estão chegando em um denominador comum acerca do assunto o que pode prejudicar os brasileiros, entenda

Algumas fábricas não concordam com a ideia

Algumas empresas que fabricam carros no Brasil, não conseguiram chegar em um consenso ainda, por conta que a maioria não concorda com essa ideia de baratear os veículos para que eles se tornem populares. Outro fator que dificulta isso, é que segundo elas, é difícil entender o que é o entendimento do governo do que seria um carro popular. A principal ideia é produzir carros e vendê-los com o valor médio de R$ 50 mil.

A depender da empresa, pode haver opiniões diferentes, já que para produzir um modelo popular, é preciso realizar várias adaptações no veículo, para que ele possa ser seguro, mas com um preço menor. E é exatamente por isso que algumas empresas não estão concordando com a medida. Elas não acham correto tornar o carro menos seguro apenas para o consumidor pagar menos.

Por outro lado, alguns grandes CEO de empresas discordam entre si acerca do assunto. Por exemplo, Antonio Filosa, defende que é essencial que o governo defina o que é ou não é um veículo econômico, para que após isso, os fabricantes possam discutir a viabilidade ou não em produzi-los.

Veja também: Entenda como CANCELAR um PIX pelo Nubank; veja se é possível

O que a Volkswagen acha do assunto?

Ciro Possobom é o CEO da fabricante alemã e o seu ponto de vista é diferente dos seus concorrentes diretos. Tanto que ele já anunciou que não vai alterar nada em seus automóveis para barateá-los. Já que ele acredita que para que um veículo seja acessado pelo povo, depende mais do governo brasileiro ofertar crédito para que isso aconteça.

O empresário acredita que não é viável retirar itens de segurança e conforto apenas para que o produto fique com um valor menor. De acordo com ele, isso será algo análogo a dar passos para trás. Uma vez que ele pagaria menos, mas o produto que ele iria receber não seria um dos melhores também.

Portanto, como é notório, a proposta de um regime tributário diferente para carros populares não agrada em nada a maioria das empresas. Já que a depender do tamanho delas, elas não irão conseguir oferecer os mesmos prazos para pagamento.

Veja também: FGTS parado? Saldo pode ser usado para quitar dívidas