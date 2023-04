MEI: confira o NOVO BENEFÍCIO que a Caixa tem para os empreendedores

Com a crise na qual o Brasil está passando, é bastante comum ver empresas recorrendo a linhas de créditos a fim de conseguir manter suas operações de maneira normal. Pensando nisso, a Caixa Econômica Federal acaba de anunciar um benefício exclusivo para os Microempreendedores Individuais, a fim de permitir que o negócio continue existindo. Os empréstimos serão oferecidos com taxas baixíssimas de juros, tudo isso para incentivar ainda mais a adesão por parte das empresas, confira

Os valores serão de até R$ 5 milhões

O banco informou que irá disponibilizar um valor de até R$ 5 milhões, que pode ser usado para capital de giro, sem a necessidade de um destino em específico. Ou seja, os empreendedores podem usar o valor recebido para comprar materiais, investir em capacitação ou pagar o salário de funcionários. Em outras palavras, o MEI faz do dinheiro o que ele bem entender, claro, que tenha relação com a empresa.

O valor está disponível para microempreendedor individual, micro, pequenas e médias empresas. O principal objetivo é promover ainda mais o desenvolvimento econômico do país. A Caixa também informou que quase R$ 4 bilhões serão destinados para os empréstimos, que serão concedidos para empresas que possuam sua receita bruta anual de R$ 0,01 a R$ 300 milhões.

Vale lembrar que recorrer a empréstimos onde a taxa de juros seja menor do que a praticada no mercado, é uma ótima maneira de conseguir sair das dívidas e ‘renascer’ em um ambiente tão hostil como é o do mercado empresarial.

Veja também: PIX agora ganha novo CONCORRENTE da empresa Meta

Como vão funcionar os empréstimos?

A linha de crédito vai contar com a garantia de até 80% do valor pelo Fundo Garantidor para Investimento, que está incluído no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. O empréstimo que a Caixa está oferecendo irá conceder um prazo de até 60 meses para que os empresários venham quitá-los. Lembrando que ainda há 12 meses de carência para começar a pagar.

Assim, as empresas podem pegar emprestado valores que vão de R$ 5 mil a R$ 5 milhões, isso vai depender do faturamento dela. O valor disponibilizado dependerá da avaliação do banco.

Mas a notícia mais esperada é acerca da redução dos juros, que pode ser de até 33%, conforme anunciou a Caixa. Já para as empresas, os empréstimos para capital de giro são com taxas a partir de 1,21% ao mês, já para os empréstimos para efetuar a aquisição de maquinário conta com juros de 1,34% ao mês.

Veja também: Quais são os RISCOS de fazer empréstimo na conta de luz?