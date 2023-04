Concurso dos Correios 2023 já tem previsão de data, salários e cargos

É concurso que você quer? então é um concurso que você terá! Acaba de ser anunciado que o concurso para os correios está prestes a sair, a informação veio à tona após uma reunião em Brasília, a expectativa é que pelo menos 5 mil vagas sejam abertas ainda em 2023, tudo depende apenas da aprovação do novo presidente da empresa. Confira quais são os cargos disponíveis e quais os salários ofertados

Vagas que devem ter

Atendente comercial: Basicamente, é o funcionário responsável por atender o público que chega nas lojas, para exercer a função basta ter o ensino médio completo. No último concurso, para esse cargo em questão, as disciplinas cobradas foram: Português, Matemática, Informática e Geografia.

Carteiro: Essa função todo mundo já conhece. O carteiro é o responsável por distribuir as correspondências e encomendas em todo o território local, ele é um dos cargos mais procurados, já que o número de vagas ofertadas tende a ser bem grande. E no último concurso, as disciplinas cobradas para o cargo foi Português, Matemática, Informática e Geografia.

Operador de Triagem e Transbordo: Esse funcionário deve separar e classificar todas as correspondências e encomendas que chegam nos galpões de distribuição dos Correios. A função também requer apenas ensino médio, como as duas anteriores. E no último concurso, as disciplinas cobradas foram as mesmas também.

Haverá também vagas para o nível superior, como analista de correios, especialista em correios, Médico e Enfermeiro do trabalho. Para essas funções, nas últimas provas, foram cobradas disciplinas básicas como português e informática, além de conhecimentos específicos da área de atuação.

Previsão para o edital

O edital deve demorar um pouco para sair, já que é preciso vários processos antes disso, mas a expectativa é que até o mês de dezembro o edital já esteja lançado. Contudo, é importante lembrar que quanto mais cedo se começar estudar, melhor, pois as chances de ir bem na prova objetiva são grandes.

Os conteúdos cobrados não devem variar tanto, então, basta você ir estudando logo, para que quando o edital tiver saído, você possa realizar uma boa prova e conquistar essa tão sonhada estabilidade que será alcançada pelo Concurso Público.

Os salários para o nível médio no início de carreira são de até R$ 2.189,25 além de R$ 6.333,54 para os cargos de nível superior. Fora isso, há inúmeros benefícios oferecidos pela empresa. Ou seja, só há vantagens em se tornar um funcionário dos correios.

