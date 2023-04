GRUPO PRIVILEGIADO terá acesso a grande benefício da Caixa

No Brasil existem bastante pessoas que possuem alguma deficiência física, mas é fato, que aos poucos o mito que a pessoa com deficiência não pode ter uma vida normal vai caindo por terra. E a realidade mudando e elas obtendo o seu espaço em várias áreas da sociedade. E pensando em ajudar essas pessoas, a Caixa acaba de lançar uma linha de crédito especial que vai permitir com que elas consigam fazer a aquisição de equipamentos e produtos que garantam uma vida melhor para elas, entenda

Como vai funcionar a linha de crédito?

A Caixa quer permitir que pessoas com alguma deficiência comprem itens que melhorem sua qualidade de vida. Isso pode ser dentro de várias áreas, como ferramentas, estratégias e práticas, que forneçam isso para a pessoa em questão. Tudo isso para que ela seja o mais independente possível e consiga realizar suas tarefas do cotidiano de uma maneira fácil.

Esse é o objetivo principal da Caixa ao lançar agora essa nova linha de consignado, que é chamado de Crédito PcD. Vários itens podem ser adquiridos, como cadeiras de rodas, próteses, serviços de adaptação residencial ou veicular, além de serviços que façam a manutenção, reparo e revisão nos itens.

O crédito visa não só obter lucro em si, mas também, ajudar para a melhoria de vida dessas pessoas. O banco deve disponibilizar valores que irão variar de R$ 5 mil a R$ 30 mil que podem ser pagos em até 5 anos, com juros especiais.

Quais as condições de pagamentos?

O crédito está disponível para todos os clientes da Caixa e possui regras distintas a depender da renda da família contratante, uma vez que o que vai custear o valor é o governo federal, confira a taxa de juros a depender da renda mensal:

Até 5 salários mínimos: 6% a.a;

Até 10 salários mínimos: 7,5% a.a;

Superior a 10 salários mínimos: a partir de 1,69% a.m.

Quem tiver interesse em contratar a linha de crédito, deve ir de maneira presencial até uma agência da Caixa ou contatar o banco pelo WhatsApp, portando alguns documentos, a saber:

CPF;

RG;

Comprovante de renda;

Endereço;

Documento comprovando quais itens a pessoa necessita.

Por fim, é importante ficar atento em algumas regras, como por exemplo, para adaptações em residência, é obrigatório que no ato da proposta, seja mostrado o documento do processo arquitetônico. Além disso, as empresas que fornecem os produtos devem ser correntistas da Caixa e possuírem certificação de crédito PcD Fornecedores.

