CONFIRMADO gás de cozinha DE GRAÇA ainda em abril

Milhões de brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade social e são inscritos em um programa muito específico criado pelo Governo Federal já estão tendo acesso aos valores destinados para a compra do gás de cozinha.

Ou seja: para esse grupo de cidadãos, o gás de cozinha fica completamente de graça no mês de abril.

Trata-se do famoso Auxílio Gás, um programa que foi criado ainda durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal), e que, ao que tudo indica, será mantido pelo atual presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva.

O primeiro repasse de 2023 foi feito especificamente no mês de fevereiro e, como se trata de um benefício bimestral, os pagamentos serão feitos novamente no decorrer de abril. Aliás: os repasses já começaram a ser feitos, no dia 14 (sexta-feira).

O valor a ser recebido pelas famílias beneficiárias é de R$ 110, o que equivale ao preço de um botijão de gás de 13 kg, sendo que a pesquisa para definir esse valor é realizada constantemente pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

No decorrer desse mês, mais de 5 milhões de famílias vão receber o Auxílio Gás, cujo pagamento se encerrará no dia 28, também uma sexta-feira, lembrando que as datas dos depósitos são as mesmas dos repasses do Bolsa Família.

Quem de fato tem direito ao gás de cozinha de graça esse mês

O Auxílio Gás é sempre pago somente para os brasileiros que possuem inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único, ou somente CadÚnico) e tenham renda mensal per capita de até meio salário mínimo em sua família.

Ou seja: não basta somente fazer parte do Bolsa Família para ser contemplado com praticamente um gás de cozinha grátis a cada dois meses: é preciso, ainda, atender a esses pré-requisitos específicos do Auxílio Gás.

Vale lembrar, ainda, que os cidadãos brasileiros de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago diretamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), também se enquadram no grupo de pessoas que podem ser contempladas.

A seleção de todas as pessoas aprovadas é feita diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é responsável por essa iniciativa.

Como é feita a consulta e o saque desse benefício

Para descobrir se tem direito ao Auxílio Gás, o cidadão deve acessar o app do Bolsa Família ou, ainda, o aplicativo Caixa Tem. Também é possível fazer a consulta junto à Caixa Econômica Federal por meio do telefone 111.

Já a movimentação da quantia, que faz com que o gás de cozinha seja de graça, pode ser feita tanto pelo Caixa Tem quanto por meio do cartão, sendo que esse processo deve ocorrer em no máximo 90 dias.

