Aluguel de carro em aplicativo pode afetar mercado de Uber, 99 e outras empresas?

Não é de hoje que muitos brasileiros estão trocando os carros próprios por aplicativos de viagem. Há quase 10 anos empresas como a Uber e 99 dominam o país! Entretanto, uma nova aposta está surgindo em solo brasileiro e pretende alavancar a economia e mudar a maneira como os brasileiros alugam seus carros. Duas empresas: Awto e Turbi, ambas com propostas semelhantes. Aluguéis de veículos por preços democráticos e sucintos. Veja como funciona e como isso pode afetar empresas como Uber e 99.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aluguel de veículos

Estima-se que os veículos passam mais de 90% do tempo parado. Portanto, as duas empresas que estão em solo brasileiro pretendem usar isso a favor do cliente. Com isso – eles só pagam por aquilo que eles usarem. Pelo menos essa é a ideia na teoria. O aluguel dos veículos possuem custos de até R$ 0,50 por minuto.

Entretanto, quando o veículo está parado – o valor é reduzido para apenas R$ 0,10 centavos. Inúmeros fatores podem ocasionar a falta de desejo pelo veículo próprio, bem como os custos fixos e tributos como IPVA.

O grande diferencial dessas empresas é que não irão cobrar o dia completo, apenas os minutos rodados pelo veículo. Podendo ser uma boa opção para os brasileiros que usam os veículos em trajetos curtos e diários. Tal como uma ida para uma reunião, consulta, etc.

Carros com Sedan – é possível alugar por até R$ 30 a hora. Entretanto, o custo varia de veículo para veículo. Atualmente existem mais de 200 carros em São Paulo. A meta das empresas é até o fim do ano atingir a marca de mais de 1000 veículos no país.

Lembrando que os custos estão todos inclusos – caso seja preciso abastecer, o cliente irá encontrar dentro do porta-luvas um vale de abastecimento. O cliente só irá se preocupar com os custos de pedágio e estacionamento.

É o fim dos aplicativos de viagem?

A resposta é: não. Visto que o aluguel de carros não serve para todas as pessoas. Primeiro porque até então, as corridas por aplicativos ainda são mais baratas e práticas. Visto que basta entrar no veículo e ir até o destino final.

Outro ponto é porque para alugar um veículo é necessário ter habilitação – categoria B. Caso contrário, o aluguel não é permitido. Ou seja, existem alguns fatores que inibem grande parte da população de conseguirem alugar o seu próprio veículo.

Outro ponto é que apenas os brasileiros maiores de 18 anos podem alugar um veículo. O que já fica inviável para os adolescentes que pretendem saírem, etc. Ou seja, há várias vertentes que englobam o assunto que não permitem que essa modalidade assuma boa parte das frotas brasileiras.

Além disso, os aplicativos de viagens estão localizados em quase todos os municípios brasileiros – abrangendo uma grande quantidade de brasileiros. Para os serviços de aluguel de veículos se espalhar dessa maneira – seria necessário um grande investimento em frotas. Visto que por enquanto ainda não cobre nem São Paulo por completo.